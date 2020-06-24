GAÜN engellileri engelsiz farketme projesi ortakları çevrimiçi ortamda bir araya geldi - Son Dakika

GAÜN engellileri engelsiz farketme projesi ortakları çevrimiçi ortamda bir araya geldi

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen ve Erasmus Plus Yükseköğretim Stratejik Ortaklık Projeleri kapsamında kabul edilen, "Engelliliğin Farkında Olmak, Yükseköğretimde Bilişsel Gelişime Dayalı Bir Müfredat Oluşturma" projesinin ulus ötesi...

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen ve Erasmus Plus Yükseköğretim Stratejik Ortaklık Projeleri kapsamında kabul edilen, "Engelliliğin Farkında Olmak, Yükseköğretimde Bilişsel Gelişime Dayalı Bir Müfredat Oluşturma" projesinin ulus ötesi toplantısı çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi.

Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama: Desteklediğimiz Hafter savaşı kaybediyor


Geçtiğimiz Eylül ayında, "Engellileri Engelsiz Farkedelim" sloganıyla başlayan projenin amacını, yükseköğretimde engelli bireylerin haklarına yönelik farkındalıklarının arttırılması ve zihinsel bir dönüşüm ortaya koymak olduğunu ifade eden Proje Koordinatörleri Prof. Dr. Can Demirel ve Prof. Dr. Emine Koban, gerçekleştirilen toplantı ile ilgili, "COVID-19 pandemi süreci nedeniyle eğitimde daha yoğun bir dijitalleşme süreci yaşadık. Diğer yandan yürütmekte olduğumuz Avrupa Birliği projesini kesintisiz olarak devam ettirmek adına proje faaliyetlerimizi çevrimiçi olarak gerçekleştirmeye başladık. İlk olarak projemizin fikirsel çıktılarından ilki olan ve engellilerin yükseköğretimdeki ihtiyaçlarını ortaya koymayı amaçladığımız anket çalışmamızı Türkiye, Yunanistan ve Polonya ile eş zamanlı olarak çevrimiçi şekilde gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz bu çevrimiçi toplantı ile de, yerel ve ulus ötesi ortaklarımız ile süreci değerlendirme fırsatı bulduk" dediler.


GAUZEM uzaktan eğitim altyapısı kullanıldı


Toplantı, Gaziantep Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi (GAUZEM) alt yapı olanakları kullanılarak, Yunanistan, Polonya, Gaziantep ve Bursa Uludağ Üniversitesi proje ekiplerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.


Proje Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi ile yerel ortak Bursa Uludağ Üniversitesi ve ulus ötesi proje ortakları Yunanistan Thesally Üniversitesi, Polonya AHE Üniversitesi işbirliğinde yürütülüyor. Proje ile ilgili detaylı bilgi için: https://e-abilityproject.com/ - GAZİANTEP

Avrupa Birliği, Yunanistan, Gaziantep, Erasmus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel GAÜN engellileri engelsiz farketme projesi ortakları çevrimiçi ortamda bir araya geldi - Son Dakika

Son Dakika

19:15 Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı 19:03 29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi 18:54 Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş 18:16 Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:27 İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü 13:59 Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:32 Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 09:59 Çatalca'da bir aile evlerinin üzerinden geçen hortumu saniye saniye kaydetti 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı 07:55 Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
18:45
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
18:30
Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama: Desteklediğimiz Hafter savaşı kaybediyor
18:14
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı
18:07
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
17:34
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
17:32
29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi
17:28
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
17:17
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
17:01
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
17:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 19:39:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GAÜN engellileri engelsiz farketme projesi ortakları çevrimiçi ortamda bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]