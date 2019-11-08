Son Dakika Haberleri: GAÜN geleneksel Atatürk koşusuna yoğun ilgi
Son Dakika Yaşam GAÜN geleneksel Atatürk koşusuna yoğun ilgi

GAÜN geleneksel Atatürk koşusuna yoğun ilgi

7 saat önce

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Geleneksel Atatürk Koşusu düzenlendi.

GAÜN geleneksel Atatürk koşusuna yoğun ilgi, System.String[]

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Geleneksel Atatürk Koşusu düzenlendi.


GAÜN Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen Atatürk Koşusu, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ün başlama işaretiyle başladı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen Geleneksel Atatürk Koşusuna bu yıl kreş ve anaokulu öğrencilerinin de katılması renkli görüntülere sahne oldu. Bedensel Engelli üç yaşındaki minik sporcu Sümeye Güvercin, koşu alanını dolduran binlerce kişi tarafından uzun süre alkışlandı. Sümeye Güvercin'e Beden Eğitimi ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mürsel Biçer tarafından günün anısına hediye takdim edildi.


GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi'nin geleneksel bir markası olan Geleneksel Atatürk'ü Anma koşusunun bu yıl büyük bir heyecanla başladığını söyledi. Prof. Dr. Gür, "Özellikle Anaokulu çağındaki çocuklarımızdan yetişkin bütün bireylerimize kadar herkes yoğun ilgi gösterdi. Atatürk koşumuz artık o kadar kalabalık oldu ki, alanda sıkışta ve herhangi bir izdiham olmaması için yaş guruplarına göre yapmaya başladık, bu da bizi mutlu ediyor. Bu anlamlı günde çocuklarımızın hem bugünü hatırlaması hem de heyecanlarını buraya katmaları açısından mutluluk verici. Üniversitemiz sadece Gaziantep Üniversitesi öğrencilerine değil aynı zamanda şehre de hizmet veriyor" dedi.


Rektör Gür, koşunun düzenlenmesinde emeği geçen BESYO Müdürü Prof. Dr. Mürsel Biçer başta olmak üzere Türkiye Atletizm Federasyonu Gaziantep Atletizm İl Temsilciliği yetkililerine, yarışmacılara teşekkür etti.


Küçük kızlar kategorisinde Meryem Ekinci birinci, Burcu Reyyan Uğur ikinci, Eylül Berra Atçı üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri Rektör Prof. Dr. Ali Gür tarafından verildi.


GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Bedir, Prof. Dr. Şehmus Demir, Genel Sekreter Yardımcıları Nuh Okumuş ve Mehmet Ali Eminoğlu, çok sayıda öğretim elemanı ve sporcunun da bulunduğu Atatürk Koşusuna, üniversite öğrencilerinin yanı sıra, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullardan da öğrenciler katıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantep, Gür, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:59 Kaynak: İHA
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