GAÜN Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

"Hakların kadar sorumluluklarını da bilmelisin" sloganıyla düzenlenen etkinlikte Hastane Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Oğuzhan Saygılı ve Hastane Müdürü Murat Yılmaz Çaycı, hasta hakları birimine başvuran hasta ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Hasta ve hasta yakınlarına haklarının ve sorumluluklarının neler olduğuna, bu haklarını ve sorumluluklarını nasıl kullanmaları gerektiğine dair bilgilerin verildiği etkinlikte broşürler dağıtıldı.

Doç. Dr. Suat Zengin, etkinlik vesilesiyle hastalarla birebir sohbet etme şansı yakaladıklarını, onların problemlerini dinleyip ellerinden geldiğince yardımcı olarak çözümler üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu tür etkinliklerin hastane idaresiyle çalışanlar, çalışanlar ile hastalar arasındaki bağı kurmada çok önemli olduğunu ifade eden Zengin, "Hastalarımız haklarını ve sorumluluklarını iyi öğrenirlerse hastanelerde işlerini daha kolay halledebilirler. Hasta ve çalışanların memnuniyetini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Karşılıklı sevgi, saygı ile çok daha güzel ve verimli çalışma ortamları sağlayabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Hasta Hakları Birim Sorumlusu Işık Betil Kutlu ise 26 Ekim Hasta Hakları günü kapsamında, hasta ve hasta yakınlarına haklarının ve sorumluluklarının neler olduğuna dair bilgiler verdiklerini kaydetti.