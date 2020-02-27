GAÜN Hastanesi'nde iletişim eğitimi düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel GAÜN Hastanesi'nde iletişim eğitimi düzenlendi - Son Dakika

GAÜN Hastanesi'nde iletişim eğitimi düzenlendi

7 saat önce

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde; Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık-Sen GAÜN Hastanesi şubesi iş birliğiyle "Yaşamanın Çaresi İletişim" adlı seminer düzenlendi.

GAÜN Hastanesi'nde iletişim eğitimi düzenlendi, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde; Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık-Sen GAÜN Hastanesi şubesi iş birliğiyle "Yaşamanın Çaresi İletişim" adlı seminer düzenlendi.


Hastane oditoryumunda düzenlenen seminerde konuşmacı olarak yer alan ve iletişimin çok önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Sosyal Hizmet Uzmanı ve Yazar Refik Akten seminerle alakalı, "Bugün burada sağlık çalışanları ile hasta arasındaki pozitif iletişimi nasıl sağlayabiliriz bunun üzerine konuştuk. Hasta ve hasta yakınlarıyla iletişim nasıl olmalıdır bundan bahsettik. Bunun yanı sıra insanın kendi iletişiminde yaptığı iletişim kazalarını görmesi, empati yapmasıyla alakalı empatik iletişimi anlattık. Ayrıca; zor ve stresli hastalarla başa çıkma yöntemleri nelerdir, sağlık çalışanları böyle hastalarla karşılaştığında neler yapmalıdır bunların üzerine de konuştuk. Sağlık çalışanları ciddi düzeyde bir tükenmişlik yaşıyor. Bu tükenmişlikle başa çıkabilmek için iç iletişim nasıl olmalıdır bu gibi konular üzerine de istişare ettik. Bu eğitimlerde temel amacımız çalışan ile hasta arasındaki empatik iletişimi sağlayabilmektir. İletişimde sözlerin yanı sıra hareketler, düşünceler, fiziki ortam gibi bir çok konu iletişim kazalarına neden olmaktadır. Bu kazaları en aza indirebilmek ve çareyi iletişimde bulmak için bir araya geldik. Katılımdan ise oldukça memnun kaldık" ifadelerine yer verdi.


Çok sayıda katılımın olduğu seminere, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serdar Sarıfakı, GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin, İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanı Halil İnanç, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Vejdi Yıldız, GAÜN Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ersin Borazan, GAÜN Hastanesi müdürleri, müdür yardımcıları, özel ve kamu hastanelerinin hasta hakları birim sorumluları ve yöneticileri ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.


Program sonunda Gaziantep İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serdar Sarıfakı, GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin, Hasta Hakları İl Koordinatörü Zahide Şenel seminere katkılarından dolayı sosyal hizmet uzmanı ve yazar Refik Akten'e plaket ve çiçek takdim etti.


Program Refik Akten'in kitaplarını imzalamasıyla sona erdi. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Refik Akten, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını reddetti
Kritik görüşme sonrası Pentagon'dan Türkiye açıklaması: İdlib'de birlikte çalışmanın yollarını arıyoruz İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İdlib açıklaması: Zaman doluyor, artık planlarımızı devreye sokacağız Görevden uzaklaştırılan Vefa Salman'dan ilk açıklama: İddialar doğru değil

Son Dakika Haberleri
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 22:42:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GAÜN Hastanesi'nde iletişim eğitimi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]