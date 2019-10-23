GAÜN Hastanesi'nde Suriyeli doktorlara eğitim

Suriye'nin kuzeyinde tüberküloz laboratuvarı kurabilmek için doktorlar ve teknisyenler Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde eğitim aldı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün koordinatörlüğünde Suriye'nin kuzeyinde kurulacak tüberküloz laboratuvarı için Suriyeli teknisyenler ve doktorlara 3 dönem boyunca tüberküloz hastalığının laboratuvar tanısı, test ve yorumlanması üzerine eğitim verildi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve sertifikalarını alan kursiyerler, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin'e ve Tüberküloz Laboratuvar Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Deniz Gazel'e desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.