Son Dakika Haberleri: GAÜN Hastanesi'nde Suriyeli doktorlara eğitim
Son Dakika Güncel GAÜN Hastanesi'nde Suriyeli doktorlara eğitim

GAÜN Hastanesi'nde Suriyeli doktorlara eğitim

1 saat önce

Suriye'nin kuzeyinde tüberküloz laboratuvarı kurabilmek için doktorlar ve teknisyenler Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde eğitim aldı.

GAÜN Hastanesi'nde Suriyeli doktorlara eğitim, System.String[]

Suriye'nin kuzeyinde tüberküloz laboratuvarı kurabilmek için doktorlar ve teknisyenler Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde eğitim aldı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün koordinatörlüğünde Suriye'nin kuzeyinde kurulacak tüberküloz laboratuvarı için Suriyeli teknisyenler ve doktorlara 3 dönem boyunca tüberküloz hastalığının laboratuvar tanısı, test ve yorumlanması üzerine eğitim verildi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve sertifikalarını alan kursiyerler, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin'e ve Tüberküloz Laboratuvar Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Deniz Gazel'e desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Gaziantep Üniversitesi, Şahinbey, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:32 Kaynak: AA
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