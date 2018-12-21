Son Dakika Haberleri: Gaün Hastanesi'nde Tüberküloz Bölge Toplantısı Yapıldı

Gaün Hastanesi'nde Tüberküloz Bölge Toplantısı Yapıldı

4 saat önce

GAÜN Hastanesi ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti iş birliğinde düzenlenen "Tüberküloz Bölge Toplantısı" Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Oditoryum'unda gerçekleştirildi.

Gaün Hastanesi'nde Tüberküloz Bölge Toplantısı Yapıldı, System.String[]
GAÜN Hastanesi ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti iş birliğinde düzenlenen "Tüberküloz Bölge Toplantısı" Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Oditoryum'unda gerçekleştirildi.

Dünyada ve Türkiye'de tüberküloz, TDM enfeksiyonları, pulmoner tüberküloz tanısında güncel yaklaşımlar gibi konuların konuşulduğu toplantının açılış konuşmasını yapan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tekin Karslıgil, "Bugün burada bölge toplantısı yapacağız. Bölgedeki üniversitelerle zaman zaman bir araya gelip toplantılar düzenliyoruz. Bu toplantıyı bu sene Gazi şehrimizde yapmaktan mutluluk duyuyoruz. İlk iki toplantımız Mersin ve Antakya'da gerçekleştirdik. Bugün düzenlenen üçüncü toplantımızın konusunu tüberküloz olarak seçtik. Tüberküloz önemli bir halk sağlığı sorunu. Bugün düzenlemiş olduğumuz bu programımızda Dünya'da ve Türkiye'de tüberkülozun durumundan bahsedeceğiz. Katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Verimli bir toplantı geçmesini diliyorum" dedi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Köksal ise, "Başta Tekin hocam olmak üzere bu toplantının düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Kurumların omuz verdiği değil de kurumlarına omuz veren yöneticilerin olduğu bir kuruluştayız. Gaziantep Üniversitesi'nin değerli yöneticilerine hem bu toplantıya katkı verdikleri için hem de üniversitenin gelişimde gösterdikleri başarı ve sahiplenme duygusu için şükranlarımı arz ederim. Anteplilerin hepsi teşekkürü hak ediyor. Çünkü şehirlerine ve kültürlerine sahip çıkıyorlar. Gaziantep bir dünya markası. Muhteşem bir şekilde ilerleyen bir şehir. Bugüne kadar bölgede 14-15 toplantı yaptık. Bölgedeki tüm şehirleri gezmeye çalıştık. Bunu hep beraber yaptık. Biz bir takımız. Biz sıfata değil fiile bakıyoruz. "Fiil olarak ne yaptık, faydalı şeyler yapabiliyor muyuz?" ona bakıyoruz. Gelişmekte olan ülkeler bulaşıcı hastalıklar meselesini halletme yolundalar. Gelişmiş ülkeler de halletti. Ancak az gelişmiş ülkelerde bunu göremiyorsunuz. Tüberküloz en eski, en iyi bildiğimiz bir hastalık. Önlenebilir bir hastalık. Ancak bu hastalıkta bir artış söz konusu, önlenemeyen bir yükseliş ve engellenemeyen yüksek bir mortalite(ölüm) oranı var. Tüberküloz için konuşulması gereken, yapmamız gereken çok şey var. Bu toplantıları çok önemsiyoruz. Bu nedenle bu ve benzeri konularda bölge toplantıları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İl dışından çok sayıda katılımın olduğu ve yoğun ilgi gören toplantıya, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin ve çok sayıda doktor katıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:21 Kaynak: İHA

Şahinbey, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Güncel
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