Son Dakika Haberleri: GAÜN Hastanesi'nde uyum eğitimi
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GAÜN Hastanesi'nde uyum eğitimi

54 dakika önce

GAÜN Hastanesi'nde intörn hemşirelere uyum eğitimi düzenlendi.

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GAÜN Hastanesi'nde intörn hemşirelere uyum eğitimi düzenlendi.


Hastane oditoryumunda düzenlenen eğitimde "Hastane tanıtımı ve kuralları, hasta mahremiyeti, bilgi mahremiyeti, acil durum kodları, atık yönetimi, el yıkama, eldiven kullanımı ve izolasyon kartları" başta olmak üzere birçok konu konuşuldu.


İş Güvenliği Uzmanı Sinan Akpınar, Eğitim Hemşiresi Nilgün Eyikoçak, Enfeksiyon Kontrol Komite Hemşiresi Fulya İnce'nin konuşmacı olduğu eğitime; sağlık bilimleri fakültesi akademisyen hocaları, hemşirelik hizmetleri yönetimi ve çok sayıda öğrenci katıldı. - GAZİANTEP

Akpınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:17 Kaynak: İHA
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