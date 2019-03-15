Son Dakika Haberleri: Gaün Hokey Takımlarının Başarısı

Gaün Hokey Takımlarının Başarısı

17 dakika önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kız ve erkek takımları, Ünilig hokey müsabakalarında tüm maçları alarak şampiyon oldu.

Gaün Hokey Takımlarının Başarısı, System.String[]
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kız ve erkek takımları, Ünilig hokey müsabakalarında tüm maçları alarak şampiyon oldu.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ünilig kapsamında GAÜN öğrencilerinin çeşitli branşlarda müsabakalara katıldığını belirten GAÜN Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Prof. Dr. Mürsel Biçer, Amasya'da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında kız ve erkek hokey takımlarının tüm maçları kazanarak şampiyon olduğunu belirtti.

Hokeyde Gaziantep ve çevresinin, özellikle Nizip'in merkez, pilot il durumunda olduğunu ifade eden Prof. Dr. Biçer, "Gaziantep, hokeyde Türkiye'de çok başarılı. Dolayısıyla bölgesel olarak bir avantajımız var. Özellikle hokey branşında yarışan sporcuların birçoğu da Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin bu alandaki öğretim üyesi kadrosuna dikkat çeken Prof. Dr. Biçer, şunları kaydetti:

"Bizde de bu alanla ilgili milli takımda antrenörlük, hakemlik yapmış Öğr. Gör. Tarkan Tuzcuoğulları, Doç. Dr. Mustafa Özdal, takımın başında giden Araştırma Görevlisi Mehmet Vural gibi milli hakemlerimiz, değerli hocalarımız var. Öğrencilerimizin bu tür başarılar elde ederek ulusal ve uluslararası basında yer almasından Gaziantep Üniversitesi olarak büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu tip müsabakalarda takımlarımızdan dereceler bekliyoruz. Bu bağlamda çeşitli müsabakalara da ev sahipliği yapıyoruz. Tüm sportif faaliyetlere desteğinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Ali Gür ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personellerine çok teşekkür ederiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:36 Kaynak: AA

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