GAÜN ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "2023 Eğitim Vizyonu" protokolü - Son Dakika

GAÜN ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "2023 Eğitim Vizyonu" protokolü

23.12.2020 14:13
GAÜN ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 2023 eğitim vizyonu için karşılıklı iş birliği protokolü imzalandı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 2023 eğitim vizyonu için karşılıklı iş birliği protokolü imzalandı.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, iki kurum arasında imzalanan protokolle, kentteki eğitimin tüm paydaşlarının, "2023 Eğitim Vizyonu"nda belirtilen alanlarda gelişimi desteklemek üzere birçok konuda iş birliği süreci başlatıldı.

Yürütülen ve yürütülmesi planlanan projeler, kurumsal ve uygulamaya dönük çalışmalarla birlikte her türlü etkinliğe ilişkin karşılıklı olarak verilecek teknik, akademik ve bilimsel desteği kapsıyor.

GAÜN Rektörlük binasında gerçekleştirilen imza töreninde, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, eğitimin önemine ve kalkınma ile eğitim arasındaki ilişkiye dikkat çekerek şunları aktardı:

"Eğitim olmadan bir ülkenin sürdürülebilir kalkınmasından bahsetmek oldukça zordur. Kalkınma hedeflerimizi yakalamak istiyorsak eğitimi asla ihmal etmemeliyiz. Teknolojik altyapımız var, çocuklarımız, insan kaynağımız, toprağımız var. Biz iktisaden 'emek, toprak, sermaye, bilgi birikimi' deriz ama günümüz koşulları dikkate alındığında ihtiyaç duyulan güncel eğitimlerin de beklenilen düzeyde verilmesi gerekmektedir. İhtiyaç duyulan güncel eğitimleri kapsamlı bir şekilde hedef kitlelere verdiğimiz anda Türkiye'nin potansiyelini yakalayabilecek herhangi bir ülke olamaz. Çocuklarımızı eğitecek eğitimcilerimizin bilgi birikimini güncel eğitim ve gelişmelerle ne kadar arttırırsak eğitimcilerimizin yetiştirdiği öğrenciler de bu niteliklerle geleceğin Türkiye'sinin öncü aktörü olurlar. Bu nedenle sizinle iş birliğimiz bizler için oldukça önemli. Katkılarınız için teşekkür ederim."

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de, protokolle Gaziantep Üniversitesi ile okullar arasında güçlü bir köprü kurulacağına inandığını belirterek, "Her sorunun temelinde eğitimsizlik yatıyor. Hangi soruna çözüm üretmek istiyorsanız mutlaka o soruna yönelik çeşitli eğitimlerin sunulmasına ihtiyaç var. Eğitim denince ilk olarak eğitimin ana rolünü üstlenen eğitimciler akla geliyor. Bunlar da üniversitelerimiz kanalıyla yetişiyor. Üniversiteden mezun olurken eğitim aldığı döneme göre oldukça nitelikli bir formasyona sahip olan eğitimcilerimiz, çağın değişimleri ve bilgi toplumunun ortaya çıkardığı gelişimler sayesinde yeni ihtiyaçlara sahip oluyor. Günümüzde artık teknoloji ve endüstri 4.0'a ayak uyduran ve güncel gelişmeleri sürekli takip eden öğretmenlere ihtiyacımız var. Bunu da sürekli kendini yenileyen üniversitemiz ve yenilik odaklı iş birliği faaliyetlerine her zaman önem veren İl Müdürlüğümüzün etkin iş birlikleri ile sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, 2023 eğitim vizyonu, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAÜN ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında '2023 Eğitim Vizyonu' protokolü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tekme ve yumruklar havada uçuştu! Kadınların PlayStation 5 kavgası kamerada Son Dakika! Erdoğan'dan "Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?" sorusuna yanıt: Belli bir yere gelsin, cevap vereceğiz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte 2021 burs ve kredi ücretleri Ortağını öldüren şahıs kendini böyle savundu: Sevgilime tacizde bulundu Eline geçirdiği silahla önüne geleni taradı! 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olay kamerada CHP'den 'asgari ücret' için 27 maddelik yasa teklifi: 3 bin 100 lira olsun Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim
Koronanın 17 farklı mutasyonuna rastlanan Almanya'da cansız bedenler krematoryumda yakılmaya başlandı Koronanın 17 farklı mutasyonuna rastlanan Almanya'da cansız bedenler krematoryumda yakılmaya başlandı         
14:28
Liverpool ve Manchester United, Ozan Kabak için devreye girdiler Liverpool ve Manchester United, Ozan Kabak için devreye girdiler         
14:08
Erdoğan, Şeb-i Arus töreni üzerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na yüklendi: Eyüp Sultan'da niye Türkçe okumadın? Erdoğan, Şeb-i Arus töreni üzerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na yüklendi: Eyüp Sultan'da niye Türkçe okumadın?         
12:55
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den mutasyon açıklaması: Umarım kötü senaryo gerçekleşmez Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den mutasyon açıklaması: Umarım kötü senaryo gerçekleşmez         
12:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun vergi önerisine sert çıktı: Bu ne sapkınlıktır ya! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun vergi önerisine sert çıktı: Bu ne sapkınlıktır ya!         
12:27
İngiliz spiker Ben Brown, canlı yayında esnerken yakalandı İngiliz spiker Ben Brown, canlı yayında esnerken yakalandı         
12:16
Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı         
12:06
Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı         
11:50
Önceki yıllarda metrelerce karın yağdığı kentimizde ürküten manzara! Önceki yıllarda metrelerce karın yağdığı kentimizde ürküten manzara!         
11:12
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim         
11:05
İntihar girişiminde saçını tarayıp, poz veren gencin aile dramı ortaya çıktı İntihar girişiminde saçını tarayıp, poz veren gencin aile dramı ortaya çıktı         
11:00
Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim         
10:45
İnsanlıktan utandıran anlar! Yeni doğmuş bebeğini böyle çöpe atmış İnsanlıktan utandıran anlar! Yeni doğmuş bebeğini böyle çöpe atmış         
10:14
Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi         
10:03
Mustafa Ceceli'nin altın davası reddedildi Mustafa Ceceli'nin altın davası reddedildi         
09:13
Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu         
09:03
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 14:38:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GAÜN ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "2023 Eğitim Vizyonu" protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei