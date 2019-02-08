Son Dakika Haberleri: Gaün İslahiye İibf "Iso 9001 Kalite Belgesi" Aldı

Gaün İslahiye İibf "Iso 9001 Kalite Belgesi" Aldı

1 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), "ISO 9001 Kalite Belgesi" aldı.

Gaün İslahiye İibf
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), "ISO 9001 Kalite Belgesi" aldı.


İslahiye İİBF Dekanı Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde yaklaşık 600 öğrencisi bulunan fakültenin bölgeye katma değer sağladığını belirterek, üniversite öğrencilerine kaliteli bir eğitim sunmanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

Dekan Paksoy, yürüttükleri yoğun çalışmalar sonucunda "Üniversite Eğitim Hizmetleri" kapsamında, uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardı olan İSO 9001 belgesi aldıklarını belirtti.

Yetkili akreditasyon kuruluşundan aldıkları belgeyle birlikte fakültede eğitim, öğretim ve araştırmaların memnuniyeti arttırıcı kalite yönetim sistemine uygun standartlara kavuşacağını ifade eden Paksoy, fakülte olarak değişime ve değişim hızına ayak uydurduklarını kaydetti.


ISO 9001 belgesinin kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin güvencesini belirlerken, kurumsal kimlik ve istikrarı da beraberinde getirdiği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:08 Kaynak: AA

Mustafa Paksoy, Gaziantep Üniversitesi, Güncel
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