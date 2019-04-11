Gaün İslahiye İibf Öğretim Görevlisinin Başarısı

Gaziantep Üniversitesi
(GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Filiz Çokay Çopuroğlu, iki incelemesiz patent almaya hak kazandı.
GAÜN İslahiye İİBF İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Çopuroğlu, 7 yıl korunmalı olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen, "sıcak su ile ıslatılarak hemen hazırlanabilen bulgur pilavı" ile "sıcak su ile veya mikrodalga fırında hazırlanabilen çeşnili hazır bulgur pilavı üretim yöntemi ve bu yöntem ile elde edilen ürünler buluşu" başlıklı iki "incelemesiz patent" almaya hak kazandıklarını belirtti.
Patentlerin 2 yıl süren yayın sürecindeki desteklerinden dolayı diğer buluş sahibi ortakları Cengiz Çokay ve Nefis Agro Limited Şirketine teşekkür eden Çopuroğlu, şunları kaydetti:
"Günümüzde ülkelerin girişimcilik seviyeleri ile patent alma sayıları büyük bir paralellik göstermektedir. Var olanı bilen, var olanla yetinmeyip daha fazlasını düşünen, kendine özgü çözümler üretebilen ve kendisini geliştirebilen öğrenciler yetiştirebilmenin en güzel yolu, onlara doğru örnek olabilmek ve doğru izler bırakmaktır. Bu patentleri ülkeme, üniversiteme ve bağlı olduğum fakülteme kazandırdığımdan dolayı gurur duyuyorum."
İslahiye İİBF Dekanı Prof. Dr. Mustafa Paksoy
, Öğretim Görevlisi Çopuroğlu'nu, GAÜN'ü ve fakültelerini başarılı bir şekilde temsil ettiği için tebrik etti, başarılarının devamını diledi.