GAÜN İslahiye Yerleşkesi'nde oryantasyon programı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine (İİBF) yeni gelen öğrenciler için oryantasyon programı düzenlendi.



GAÜN İslahiye Yerleşkesi'nde yapılan programa, İslahiye İİBF Dekanı Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy, Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.



Prof. Dr. Paksoy, 2019-2020 akademik yılının hayırlı olmasını diledi.



Fakültenin 2019 yılında ayrılan kontenjanlarında doluluk oranının yüzde 100'e yakın olduğuna vurgu yapan Paksoy, kendi üniversite yıllarından örnekler verdi, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.



Kaymakam Kotan, milli birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, tavsiyelerde bulundu.

Kotan, kaymakamlık olarak öğrencilerin yanında olacaklarının altını çizdi.



Programda slayt eşliğinde sunum yapan Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Eray Gemici ise yeni kayıt yaptıran öğrencilerin akademik ve sosyal hayata kolay uyum sağlamaları için düzenlenen programda, kampüs hayatı, sportif faaliyetler, öğrenci toplulukları, danışma ve rehberlik imkanları, ders programları, Erasmus ve Mevlana gibi değişim programları, ulaşım, yemek, kafeterya, kütüphane gibi başlıklarda bilgiler verdi.



Fakültede görev yapan öğretim üyelerinin kendilerini tanıtmasının ardından akademisyenlerden oluşan grup tarafından müzik dinletisi sunuldu.



Program, İslahiye Belediyesinin katkılarıyla aşure ikramıyla sona erdi.