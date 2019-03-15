Son Dakika Haberleri: Gaün İslahiye Yerleşkesi'nde "Türk Edebiyatında Korku" Konferansı

Gaün İslahiye Yerleşkesi'nde "Türk Edebiyatında Korku" Konferansı

1 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF) "Türk Edebiyatında Korku" isimli konferans düzenlendi.

Gaün İslahiye Yerleşkesi'nde
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF) "Türk Edebiyatında Korku" isimli konferans düzenlendi.


Edebiyat ve Sanat Topluluğu organizesinde GAÜN İslahiye İİBF Konferans Salonunda verilen konferansa konuşmacı olarak İslahiye İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı ve Yazar Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cevat Yıldırım katıldı.


Yıldırım, edebiyatta ve sinemada bir tür olarak korkunun ortaya çıkmasına ve gelişmesine değindi.


Fantastik edebiyat ve korku ilişkisinin de irdelendiği konferansta, Yıldırım, dünyadan korku edebiyatı örneklerini aktardı, Türkiye'de de Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Kerime Nadir'in eserlerini değerlendirdi.

Yıldırım, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın "Gulyabani" romanından bir bölümü katılımcılarla paylaştı.

Korku duygusuyla dehşet duygusunu sinemada ve edebiyatta birbirinden ayırmak gerektiğini belirten Yıldırım, geleneksel motiflere dayanan korku edebiyatının bir örneği olarak kendi çalışması "Kabusname" isimli romanın Gürpınar ekolünü bugüne taşıyan özelliklerine değindi.

Akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı konferans, soru cevap bölümüyle sona erdi.

Program sonunda topluluk başkanı Dr. Öğr. Üyesi Orhun Burak Sözen tarafından Yıldırım'a hediye takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:28 Kaynak: AA

Edebiyat, Gaziantep Üniversitesi, Güncel
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