Gaün'lü Öğrenci Aysel Yılmaz'dan Büyük Başarı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Aysel Yılmaz Fransa'nın Marimas kentinde yapılan Akdeniz Oyunları'nda ikinci oldu.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Aysel Yılmaz Fransa'nın Marimas kentinde yapılan Akdeniz Oyunları'nda ikinci oldu.



Dünya da düzenlenen en büyük 5. organizasyon olan Akdeniz Oyunlarında ikinci olan Aysel Yılmaz'ı makamında kabul eden Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesine ikincilik madalyasıyla dönen Aysel Yılmaz'a günün anısına hediye takdim ederken, Aysel Yılmaz'da Milli Takım Formasını Rektör Ali Gür'e takdim etti.



Ziyarette; Gaziantep Üniversitesi BESYO öğrencilerinin sportif anlamda önemli başarılar elde ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Gür, hocalarımızın öğrencilerimizle aktif olarak ilgilendiğini ve kendi kabiliyetleri ölçüsünde onları antrenmanlara hazırladıklarını söyledi. Prof. Dr. Gür, "Bu da hem eğitim kadrosu hem de antrenman kadrosu açısından güzel başarılar getiriyorlar. Başarılarından dolayı öğrencimize teşekkür ediyor, kutluyorum" diyerek, bundan sonra gerçekleşecek olan Dünya Üniversite Oyunları'nda Üniversitemizi en iyi şekilde temsil ederek, madalya beklediğini ifade etti.



Rektörlük Makamında gerçekleşen ziyarette; GAÜN Öğr. Gör. ve Milli Takım Antrenörü Tarkan Tuzcuoğulları tarafından BESYO Müdürü Mürsel Biçer'e desteklerinden dolayı Milli Takım forması verildi. Hedef İsveç GAWLE 'de yapılacak avrupa u23 şampiyonasında madalya GAÜN Öğretim Görevlisi ve Milli Takım Antrenörü Tarkan Tuzcuoğulları, Fransa'nın Marimas kentinde yapılan Akdeniz Oyunları'nda ikinci olan Aysel Yılmaz'ı günde çift antrenman yaparak bu şampiyonaya hazırlandıklarını belirtti. Tuzcuoğulları, "Aysel Yılmaz'ın okul dönemi ve tatil dönemine göre eğitim öğretimden uzak kalmayacak şekilde kampları planlıyoruz. Üniversitemiz salon ve sahalarını kullanarak iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Akdeniz Oyunları öncesinde ara tatilde, Atletizm Federasyonunun organize ettiği kamplarda müsabaka dönemi hazırlıklarımızı yaptık ve şampiyonaya katılarak ikincilik madalyasını kazandık. Önümüzde Üniversiteler arası Türkiye Birinciliği ve 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonaları var. Hedefimiz bu yarışlarda iyi bir dereceler elde ederek İtalya'da yapılacak Dünya Üniversiteler Oyunları'nda Gaziantep Üniversitesini ve ülkemizi temsil etmek. Yine, İsveç Gawle 'de yapılacak Avrupa U23 Şampiyonası'na katılmak ve burada da ülkemizi iyi bir şekilde temsil etmek istiyoruz. Üniversitemize ve Federasyonumuza katkılarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.



Bu güne kadar 28 kez Türkiye Şampiyonu olduğunu söyleyen Aysel Yılmaz, "Dünya Liseler Gymnasiade'de dördüncü, Dünya U20 Gençler Şampiyonası'nda on birinci, Avrupa Kulüpler U20 Şampiyonası'nda iki yıl üst üste birinci ve en son katıldığım Akdeniz Oyunları'nda da ikinci olarak gümüş madalya kazandım. Şu an hedefim Dünya Üniversite Oyunları'na katılarak üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmek. Katkılarından ve verdikleri fırsattan dolayı önce Türkiye Atletizm Federasyonu'na, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'e, BESYO Müdürü Prof. Dr. Mürsel Biçer'e ve öğretim elemanlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP

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