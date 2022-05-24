GAÜN'lü öğrenciler müzenin eserlerini tuvale yansıttı - Son Dakika
Üye Girişi

GAÜN'lü öğrenciler müzenin eserlerini tuvale yansıttı

24.05.2022 16:25
GAÜN'lü öğrenciler müzenin eserlerini tuvale yansıttı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, Müzeler Haftası dolayısıyla Gaziantep Arkeoloji Müzesi'ndeki tarihi eserleri tuvallere işledi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, Müzeler Haftası dolayısıyla Gaziantep Arkeoloji Müzesi'ndeki tarihi eserleri tuvallere işledi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, GAÜN ve Müze Müdürlüğü işbirliğinde, 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası dolayısıyla Arkeoloji Müzesi Sanat Çalıştayı düzenlendi.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Taylan Güvenilir ve Müze Eğitmeni Emel Gürses koordinatörlüğündeki organizasyon kapsamında resim bölümü öğrencileri, Arkeoloji Müzesi'ndeki eşsiz ve göz kamaştıran eserleri tuvale yansıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Güvenilir, öğrencilerin şehrin sosyolojik yapısına dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Öğrencilerin müzedeki sanat ve tarihi eserleri kendi sanatsal tarzlarıyla tuvale işlediğini anlatan Güvenilir, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışmaları gören ziyaretçilerimizden çok olumlu geribildirimler alıyoruz. Buradaki çalışmamız aktif ve tarihi eserlerin güncel sanat eserlerine dönüştürülmesine şahit oluyor. Bu her zaman yakalayabilecekleri bir fırsat değil o yüzden onlar adına da güzel bir deneyim oluyor. Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak'a sağladığı destek ve katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Öğrencilerin gelişmesi ve müzeciliğe katkısı dolayısıyla bu tarz organizasyonların daha çok desteklenmesi gerekmektedir. Bu tarz organizasyonlar öğrencilerimize çok faydalı oluyor."

Müze Eğitmeni Emel Gürses ise müzelerde farklı etkinliklerin yapıldığını belirterek, "Çalıştayda çok güzel resimler çıkıyor ve çalışmalarla müzenin ruhu canlanmış oluyor. Gelen ziyaretçiler için renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Ziyaretçiler, eserlerden ziyade resimlerle ilgilenmeye başladı ve bu hareketlilik çok güzel. ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin bir hafta boyunca sürecek olan çalıştayda oluşturdukları resim eserleri, dünyaca ünlü Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenecek.

YORUMLAR
500
Halı tasarım öğrencileri Domotex Halı Fuarında Halı tasarım öğrencileri Domotex Halı Fuarında
Kaynak: AA

Güzel Sanatlar Fakültesi, Arkeoloji Müzesi, Gaziantep, Arkeoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAÜN'lü öğrenciler müzenin eserlerini tuvale yansıttı - Son Dakika


Son Dakika
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:24 Celal Şengör: İbrahim masal Musa da İsa da hikaye
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
15:23 Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın kondomdaki spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı
15:22 Uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret iddiasıyla yargılanan Ezgi Mola'ya para cezası! Mola'dan ilk yorum: Şaşırmadım!
15:11 Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'a sosyal medyadan yüklendi: Benim anneme kasten küfrettiriyorsun! Her şeyi planlı yaptın
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Saat 22.00'de belgelerle ispatlayacağım
14:58 Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 16:38:27. #1.11#
SON DAKİKA: GAÜN'lü öğrenciler müzenin eserlerini tuvale yansıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement