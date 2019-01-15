Gaün'lü Öğrencilerden Köy Okuluna Kütüphane

Gaziantep Üniversitesi
(GAÜN) Oğuzeli
Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı öğrencileri, "Kütüphanede Kelebek Etkisi" projesi kapsamında, Arslanlı
Köyü İlkokuluna kütüphane kurdu.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl
, kütüphanenin açılışında, böyle bir projeye imza atan öğrencileri kutladı.
Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç
, bu tarz projelere destek vermeye her zaman hazır olduklarını belirterek, "Kaymakamlığımız, belediyemiz ve üniversitemizle birlikte bu projeyi devam ettirelim." ifadesini kullandı.
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de üniversitelerinin bir markası olan toplumsal duyarlılık projeleri kapsamında Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin minik öğrencileri kütüphaneyle buluşturdukları için mutlu olduğunu ifade etti.
Gür, "Öğrencilerimiz, bu köyde kitap okuma aşkıyla yanan küçük yavrularımıza hem kitaplık kurdu, hem de kütüphane oluşturdu. Bu anlamlı girişimlerinden dolayı öğrencilerim adına gurur duyuyor, onlara yol gösteren hocalarımızı da tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel projelerde protokolle bir arada bulunmayı istiyoruz." açıklamasında bulundu.