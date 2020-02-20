GAÜN'lü Uyan'a Türk Turizminin geleceğinde görev - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) 8. Sanat Topluluğu Başkanı Bilge Hatun Uyan, Ankara'da gerçekleşen 3.Başkanlar Kampı etkinliğinekatılarak, Turizmin Geleceği Platformu Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.



Türkiye ve KKTC'deki üniversite kulüp/topluluk başkanları ve üniversite temsilcilerinin ile bir araya geldiği etkinlikte, Ankara'nın sembollerinden olan Anıtkabir ve Ankara Kalesi ziyaret edildi. GAÜN 8. Sanat Topluluğu Başkanı Bilge Hatun Uyan, etkinlik boyunca; Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)Bölgesel Yürütme KuruluBaşkanı Engin Şahin ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Orta Anadolu Başkanı Birol Akman'ın ziyaret edildiğini söyledi. Turizmin Geleceği Platformu Başkanı Mustafa Güdek tarafından teşekkür plaketlerinin de takdim edildiğini belirten Uyan, ziyaretler kapsamında gastronomi ve turizmin geleceği konulu sohbetler gerçekleştirilerek, geleceğin turizmcilerinin sorularının yanıt bulduğunu ifade etti.



Uyan, toplantıda 2015 yılından bugüne gerçekleştirilen faaliyetlerin sunum olarak paylaşıldığını, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin dile getirildiğini, toplantı sonunda Platform Yönetim Kurulu belirlendiğini, kendisinin de Turizmin Geleceği Platformu Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğini açıkladı - GAZİANTEP