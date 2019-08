GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu mezunlarını verdi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, 10. Yıl mezunlarını törenle verdi. Mezuniyet töreninde konuşan Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu öğrencilere, "Daha iyisini, hak ettiğiniz işi bulana kadar muhakkak boş durmayın. Kendinizi, kendi alanınızda özellikle geliştirin" dedi.



GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde, 235 öğrenci diplomalarını alırken, törende konuşan Milletvekili Kirazoğlu, öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Kirazoğlu, "Mülakatlarda ilk baktığımız şey; kişinin okuldaki derecesinden daha ziyade iş noktasındaki deneyimi. Dolayısıyla kendi mesleğinde bir sorun olduğunda çözebilecek kapasiteye sahip mi? Bunu değerlendiririz. Bize KPSS puanıyla ful çekmiş çocuklar gelir ama sınavı kazanamazlar çünkü iş deneyimi, tecrübesi çok azdır. Bu nedenle tabi ki daha iyisini hak ettiğiniz işi bulana kadar muhakkak boş durmayın. Kendinizi, kendi alanınızda özellikle geliştirin" dedi.



"Üretime katkı sağlayacak gençler yetiştiriyoruz"



Gaziantep Üniversitesi'nin dünyanın ilk bin üniversitesi içinde olduğunu belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise, "Türkiye'deki 206 üniversite içerisinde de çoğu endekslerde ilk 20'nin içerisinde yer alıyoruz. Biz İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da değiliz. Suriye'nin sınırında, her türlü sıkıntıya rağmen gelişmesini tamamlayan ve hiçbir şekilde mazerete sığınmayan bir şehrin dinamik üniversitesiyiz. Bu dinamik şehrin sanayisine katkı sağlayacak, katma değeri yüksek ürün üretecek ve aynı zamanda kaliteyi koruyacak ahlaki ve insani yönden de vatanperverlik ve inanç açısından da asla açık vermeyecek ve mutlu bir şekilde, huzurla üretime katkı sağlayacak gençleri yetiştiriyoruz. O yüzden biz farklıyız" diye konuştu.



"İlklere imza atıyoruz"



Gaziantep Üniversitesi'nin hep ilklere imza attığını da vurgulayan Prof. Dr. Gür, "İntörn mühendislik Türkiye'nin ilk patentli markasıdır ve Gaziantep Üniversitesi'ne aittir. Toplumsal Duyarlılık Projesi Gaziantep Üniversite'ne ait bir rol model patentli bir markadır. Sanayi içerisinde ilk kurulan nadir meslek yüksekokullarından birisine yine Gaziantep Üniversitesi sahiptir" dedi. Prof. Dr. Gür konuşmasına şöyle devam etti:



"Biz aranan eleman yetiştiriyoruz. Ara elaman tabirini de kabul etmiyoruz. Sizler iyi bir üniversiteden iyi bir eğitim alarak donanımlı bir şekilde mezun oldunuz. Üniversite-sanayi işbirliğinin ne olduğunu görmek isteyenler Gaziantep'e, Gaziantep Üniversitesi'ne gelsinler. Sanayi ve üniversite işbirliği açısından burası rol modeldir. Bu açıdan bakıldığında özellikle Merhum Naci Topçuoğlu'nu rahmetle yad ediyoruz ve ondan sonra gelen aile büyükleri bu konuda üniversitemize hala katkı yapmaya devam ediyorlar, bu bizi mutlu ediyor. Bilelim ki, şu anda sanayici ve iş adamının üniversiteye yapacağı katkı tekrar katma değer olarak kendisine geri dönecektir. Ar-Ge'ye, öğrenciye, eğitime yapılan yatırım hiçbir zaman boşa gitmez. Kısa bir süre sonra üretime katkı olarak geri döner. Özellikle Merhum Naci Topçuoğlu 'nun öncülüğünde açılan bu kapıdan diğer iş adamlarımızın da tereddütsüz girmesini istiyorum ve sanayi üniversite işbirliğini yaparken de üniversiteye yapabilecekleri maksimum katkıyı sağlamalarını istiyorum"



"Örnek olarak gösterilen bir meslek yüksekokuluyuz"



Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz da, 10. yıl mezunlarını vermiş bir meslek yüksekokulu olarak bu sene 235 öğrenciyi daha mezun etmenin ve onları hayata hazırlamanın mutluluk ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. Doç. Dr. Yılmaz, "Bugün itibariyle, Türkiye'de sayısı yaklaşık 900'e varan MYO'ları içinde YÖK tarafından desteklenen sadece 8 Meslek Yüksekokulu'ndan birisi olan, Türkiye'de Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan ve Trimester Sistemi uygulayan ilk Meslek Yüksekokulu olan Naci Topçuoğlu MYO, vermiş olduğu mesleki eğitim kalitesiyle YÖK tarafından diğer MYO'lara örnek olarak gösterilen bir MYO olmuştur" şeklinde konuştu.



"Hayallerinizi geniş tutun"



Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, eğitilmiş insan gücüne ihtiyaç olduğunu söyleyerek, şunları dedi:



"Gerek üniversitemiz gerek sanayi odamız el birliği içerisinde öğrencilerimizi en verimli şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz zaman dilimi rekabetçi olmayı gerektiriyor. Dünya Bankası verilerine göre de zaten en rekabetçi 7. Şehir durumunda olan Gaziantep'te yaşıyoruz. Öğrencilerimizin çok iyi yetişmesi ve mezun olduktan sonra da kendini yetiştirmeye devam etmesi gerekiyor. Hayalini çok geniş tutması gerekiyor çünkü her şey bir hayalle başlıyor. Ar-Ge, İnovasyon işte bu hayallerle başlıyor ve en sonunda verimliliğe dönüşüyor. Bu anlamda siz gençlerden beklediğimiz çok şeyler var. Bu aşamadan sonra hayatınızda en güzelliklerin sizlerin olmasını diliyorum. "



"Kendinize güvenin"



Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu ise, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu derslikleri, laboratuvarları, sanayiyle iç içe organizasyonu akademik başarılarıyla Türkiye'nin örnek okullarından birisi olduğunu vurguladı. Öğrencilere hayatta başarılı olabilmeleri için önemli tavsiyelerde bulunan Topçuoğlu, "Kendinize güvenin. İyi bir eğitim aldınız. En iyisini yapacağınıza inançla yola çıkın. Yaptığınız işlerde meraklı, üretici, araştırmacı olun. İyi bir dinleyici olun. Çok konuşan değil, çok iyi anlayan insanlar başarılı olur. Sabırlı olmak, şeffaf ve güvenilir olmak çok önemli. Asla pes etmeyin, zorluklar sizi yıldırmasın" dedi.



"Sanayi bölgesi üretimine değer katacaksınız"



Organize Sanayi Bölgesi (OSB)Yönetim Kurulu Üyesi Halil Tepe de, sanayiciye eleman yetiştirme amacıyla 10 yıllık mazisini tamamlayan Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu'nun ne kadar doğru bir proje olduğunu mezun öğrencileri görünce çok daha iyi anladığını belirttiği konuşmasında, "Bu kadar hızlı büyüyen ve de gelişen OSB'mizin en büyük sorunu kalifiye elemandır. Önce eğitim düşüncesiyle işte tam da gençlerimize çok büyük görevler düşüyor. İyi bir meslek eğitimi almış kalifiye eleman sanayici için vazgeçilmez bir insan gücü anlamına geliyor. Sizler aldığınız eğitimle sanayi bölgesi üretimine değer katacaksınız. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir birleşim yoktur. Geleceği görerek sanayi üniversitesi işbirliği çatısı altında her zaman ilklere imza atan sanayi bölgemizin okul yapımını üstlenen Merhum Duayen Sanayicimiz Naci Topçuoğlu'nu rahmetle anıyor ve ailesine şükranlarımı sunuyorum" dedi. - GAZİANTEP

