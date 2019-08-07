GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, yeni mezunlarını verdi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, yeni mezunlarını verdi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, yeni mezunlarını verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde, 235 öğrenci kep attı.

Törende konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, öğrencilerden kendilerini geliştirmelerini istedi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise GAÜN'ün dünyanın ilk bin üniversitesi içinde olduğunu belirtti.

Suriye sınırında, her türlü sıkıntıya rağmen gelişmesini tamamlayan ve hiçbir şekilde mazerete sığınmayan bir şehrin dinamik üniversitesi olduklarını ifade eden Gür, "İntörn mühendislik Türkiye'nin ilk patentli markasıdır ve Gaziantep Üniversitesi'ne aittir. Toplumsal Duyarlılık Projesi Gaziantep Üniversitene ait bir rol model patentli bir markadır. Sanayi içerisinde ilk kurulan nadir meslek yüksekokullarından birisine yine Gaziantep Üniversitesi sahiptir." dedi.

Törende Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Halil Tepe de konuşma yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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