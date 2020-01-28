GAÜN öğrencileri çolak enerji Ges'e gezi düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel GAÜN öğrencileri çolak enerji Ges'e gezi düzenledi - Son Dakika

GAÜN öğrencileri çolak enerji Ges'e gezi düzenledi

6 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından Kilis Merkez Karamelik Köyü Çolak Enerji Güneş Enerji Sistemleri (GES) sahasına inceleme gezisi gerçekleştirildi.

GAÜN öğrencileri çolak enerji Ges'e gezi düzenledi, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından Kilis Merkez Karamelik Köyü Çolak Enerji Güneş Enerji Sistemleri (GES) sahasına inceleme gezisi gerçekleştirildi.


GAÜN Öğretim Görevlisi Halit Ufacık'ın koordinatörlüğünde düzenlenen geziye, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi ve Dağıtımı ve Elektromanyetik Alan Temelleri derslerini alan öğrenciler katıldı. Ülkemizin ve şehrimizin konumu itibariyle güneşten elektrik üretiminin son derece önemli olduğunu belirten Öğretim Görevlisi Halit Ufacık, "Gezi kapsamında öğrenciler; Yenilenebilir temiz enerji kaynağı olan Fotovoltaik sistemler hakkında bilgilendirildi. Güneşten gelen enerjinin elektriksel enerjiye dönüşümünün nasıl gerçekleştiği, elektriksel enerjinin evlerimize kadar nasıl ulaştığı sorularına cevap buldular. Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı kapsamında değerlendirildiğinde öğrenciler için faydalı bir teknik gezi oldu" diye konuştu. - GAZİANTEP

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:54 Kaynak: İHA
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