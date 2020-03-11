GAÜN öğrencileri fuara katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel GAÜN öğrencileri fuara katıldı - Son Dakika

GAÜN öğrencileri fuara katıldı

13 dakika önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlığı Programı öğrencileri Gaziantep 11.Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'na katıldı.

GAÜN öğrencileri fuara katıldı, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlığı Programı öğrencileri Gaziantep 11.Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'na katıldı.


Gaziantep 11.Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'na yapılan geziyi organize eden Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Ali Bal ile Öğretim Üyesi Negar Ebrahim Pour Mokhtar ile birlikte fuar alanını gezen öğrenciler, görevlilerden bilgi aldı. Ekip, fuar gezisinden sonra GAÜN İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. H. Ahmet Deveci'yi ziyaret etti ve geziyle ilgili bilgi verdi.


Katılımcı öğrenciler gezinin çok faydalı geçtiğini ve daha sık bu tür organizasyonların olması talebinde bulundu. İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. H. Ahmet Deveci de bu tür etkinliklere daha çok önem vereceklerini belirtti. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Ekmeğini taştan çıkarıyor" sözü Zonguldak'ın Velidağ köyünde gerçek oldu
Evlilik hayali kuran kişiyi düzmece nişan töreni düzenleyip dolandırdılar Adana ve Amasya'da peş peşe trafik kazaları: 5 ölü, 21 yaralı 6 bacaklı kuzu görenleri şaşırtıyor

Son Dakika Haberleri
13:22 Karalar: "Balkan Türkleri öz evlatlarımız, kardeşlerimizdir"
13:22 Bilim Kurulu Üyesi Kara: Vakayı erken dönemde yakaladık, şansımız var
13:22 SATSO Başkanı Altuğ: "Sakarya üreterek büyümeye devam edecek"
13:21 Vali Dağlı "Mücadelenin mısralar ile ifadesi"
13:21 Kırşehir Belediyesi, ortak kullanım alanlarında koronavirüs ilaçlaması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 13:26:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GAÜN öğrencileri fuara katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]