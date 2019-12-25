GAÜN öğrencileri modacı Bağzıbağlı'yı dinledi - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri, ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı'nın 2020 Modası'nı anlattığı seminere katıldı.



Gaziantep Ticaret Odası Seminer Salonu'nda genç yeteneklerin yetiştirilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında düzenlenen seminerde Bağzıbağlı, triko desen, örme ile hazır giyim modelistlik ve stilistlik konularını içeren konularda açıklamalarda bulundu.



2020 modası, renkleri, trendleri tekstil sektörüne katma sağlayacak yollar ve sektörün geleceği konularında katılımcıların bilgilendirildiği seminerle ilgili görüşlerini dile getiren GAÜN Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ebru Çoruh, Gaziantep'in hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe en fazla ihracat yapan 7. şehir ve ihracatının yüzde 2'sini bu sektörden karşıladığı göz önünde bulundurulduğunda seminerin öğrenciler açısından oldukça verimli ve ufuk açıcı geçtiğini belirtti.



Doç. Dr. Çoruh, "Mesleki hayatıyla ilgili deneyimlerini de paylaşan Raşit Bağzıbağlı'nın rehberliğiyle henüz eğitimlerini sürdüren moda öğrencileri gelecekteki kariyer planlamaları için fikir sahibi oldu" dedi.



Öğrencilerden işletme gezisi



Öte yandan Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü öğrencileri, Gaziantep konfeksiyon sektörünün öncü işletmelerinden olan Reis Konfeksiyon'u da gezdi. Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ebru Çoruh, Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek, Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Özdemir ve Dr. Öğretim Üyesi Bünyamin Memik Üzümcü tarafından organize edilen gezide öğrenciler, Reis Konfeksiyon Yönetim Kurulu Başkanı Reis Reisoğlu'ndan işletmeyle ilgili bilgi aldı. 2 ve 3. sınıf öğrencileri, Kumaş Yapı Bilgisi ve Dikiş Atölyesi Dersi kapsamında konfeksiyon işletmesindeki tüm iş akışını detaylı bir şekilde gözlemleyerek, penye örgü kumaşların kalıplama, serim, kesim, dikim ve paketleme süreçlerini yerinde görerek bilgi sahibi oldu. 0-12 yaş çocuk giysi üretimini kavrama imkanı buldu. - GAZİANTEP