Gaün Öğrencilerinden Tarım ve Hayvancılık Fuarına Teknik Gezi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Süt ve Besi Hayvancılığı Programı öğrencileri tarafından Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezinde organizasyonu yapılan GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarına teknik gezi düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Süt ve Besi Hayvancılığı Programı öğrencileri tarafından Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezinde organizasyonu yapılan GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarına teknik gezi düzenlendi.



Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Uygulamaları dersi kapsamında, bölüm öğretim elemanları Prof. Dr. Bestami Dalkılıç, Dr. Öğretim Üyesi Ali Ergin Okan ve Öğr. Gör. Dr. Ahmet Sarper Bozkurt'un koordinatörlüğünde gezide; öğrencilere tarım ve hayvancılık endüstrisindeki yeni yaklaşımlar ve teknolojiler, hayvancılık sektörünün gelişimi hakkında sektörümüzdeki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel firmalarla bölümü arasındaki bilgi alışverişi yapılarak öğrenciler için istihdam olanaklarını artırmak amacıyla teknik gezi düzenlendi.



Teknik gezide öğrenciler ülkemizde ıslahı ve yetiştiriciliği yapılan küçükbaş hayvanları tanıma fırsatı buldu. Öğrenciler büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarında kullanılan karma yemler ve teknolojileri hakkında bilgi edindi. Hayvancılık sektöründeki yeni teknolojiler vealet ekipman hakkında bilgi alınarak, uygulama tatbiki yapıldı. Fuarda, tarım ve hayvancılık alanında yeni geliştirilen alet, ekipman ve makineleri inceleme ve mezun olduktan sonra ki iş kollarını tanıma fırsatı bulan öğrenciler, teknik gezinin kendileri açısından çok faydalı olduğunu ifade etti. - GAZİANTEP

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