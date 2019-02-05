Son Dakika Haberleri: GAÜN Öğrencilerine Belge Kolaylığı

GAÜN Öğrencilerine Belge Kolaylığı

1 saat önce

GAÜN Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı geliştirdikleri otomasyon sistemiyle öğrenciler artık bu sistem üzerinden elektronik imzalı diploma, not belgesi (transcript) ve öğrenci belgesi alabilecekler.

GAÜN Öğrencilerine Belge Kolaylığı, System.String[]

Gaziantep ÜniversitesiÖğrencilerin elektronik imzalı diplomanın yanı sıra Türkiye'nin her yerinden öğrenci belgesi ve not belgesini (transcript) otomasyon sistemiyle alabileceklerini söyleyen GAÜN Öğrenci İşleri Daire Başkanı Yasemin Kamış, "Otomasyon üzerinden belge talebinde bulunun öğrencilerimiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelmeden elektronik imzalı olarak belgelerini alabilecekleler.

Bu sistem öğrencilerin işlerini kolaylaştıracak" dedi. Kamış, bu işlemler için öğrencilerden herhangi bir ücret alınmayacağını da belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:04 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Gaziantep, Güncel
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