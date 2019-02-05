GAÜN Öğrencilerine Belge Kolaylığı

Gaziantep ÜniversitesiÖğrencilerin elektronik imzalı diplomanın yanı sıra Türkiye'nin her yerinden öğrenci belgesi ve not belgesini (transcript) otomasyon sistemiyle alabileceklerini söyleyen GAÜN Öğrenci İşleri Daire Başkanı Yasemin Kamış, "Otomasyon üzerinden belge talebinde bulunun öğrencilerimiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelmeden elektronik imzalı olarak belgelerini alabilecekleler.

Bu sistem öğrencilerin işlerini kolaylaştıracak" dedi. Kamış, bu işlemler için öğrencilerden herhangi bir ücret alınmayacağını da belirtti.