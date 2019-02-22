GAÜN Oğuzeli Myo'da Kişisel Koruyucu Ve Donanım Semineri

Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi çalışmalarında İş Güvenliği Uzmanı Erkan Altun tarafından eğitim verildi. İş Sağlığı ve Güvenliği Programı ile Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programları öğrencilerinin katıldığı programda "Kişisel Koruyucu Donanım(KKD)" hakkında uygulamalı eğitim verildi.

Güvenlik kültürünün oluşturulmasına katkı sağlamak için Öğr. Gör. Derya Çevik Taşdemir tarafından düzenlenen etkinliğe, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterildi. Starline Safety Kişisel Koruyucu Donanım Ekipmanları firması KKD Eğitimcisi Altun, bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Eğitimde çalışma hayatında KKD kullanımının öneminden, yaşanmış kaza örneklerinden kesitler sunuldu. Konuyla ilgili video ve fotoğrafların gösterimi ile devam eden eğitimde "6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" na bağlı olarak "Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği" ne göre işveren ve çalışanın sorumluluklarından da bahsedildi.

Eğitim sonrası Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Karahan tarafından İş Güvenliği Uzmanı Erkan Altun' a vermiş olduğu eğitimden dolayı teşekkür edilerek plaket takdim edilirken ve öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunan bu tür etkinliklerin devam edeceği belirtildi.