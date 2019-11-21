GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, kapalı halı saha açılışı yaptı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İslahiye kampüsünde yapımı tamamlanan kapalı halı sahanın açılışını gerçekleştirdi.

GAÜN İslahiye kalpüsünde yapımına dört ay önce başlanan ve yaklaşık 2 bin 500 metrekare büyüklüğündeki kapalı halı saha inşaatı tamamlanmasının ardından GAÜN Rektörü Prof. Dr. Gür'ün katıldığı törenle hizmete açıldı.



Rektör Prof. Dr. Gür, burada yaptığı konuşmada, artık insanlarının beklentilerin çok yüksek olduğu bir dünyada yaşadıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz de sosyal medyada sürekli bize yazarlardı, 'hocam, kampüs sadece ana kampüsten mi ibarettir, bizlere de daha fazla zaman ayıramaz mısınız? Bizi de bu konuda destekleyemez misiniz?' Haklı olduklarını ifade ettim ancak ana kampüsteki eksiklikler tamamlandıktan sonra imkanlar ölçüsünde çevre kampüslerimize yapıyoruz." dedi.



Halı sahanın büyük bir alana yapıldığını anlatan Gür, alanda farklı aktivitelerin de yapılabileceği kaydetti.

İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy, açılışı yapılan halı sahanın hayırlı olmasını diledi.

Törene, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Bedir ve Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Deveci, Nurdağı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Aytekin, akademik personel ve öğrencilerin katıldı.



Açılış kurdelesini protokolle birlikte kesen Retör Prof. Dr. Gür, daha sonra halı sahada öğrencilerle penaltı atışı yaptı. Öğrencilerin düzenledikleri maçın başlama vuruşunu yaptı.