Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Arif Özaydın'ı ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, üniversitenin idari ve akademik yapısı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Arif Özaydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Şahin ve Sarı'ya teşekkür etti.
Şahin ve Sarı ise Rektör Özaydın'a görevinde başarılar diledi.
Ziyaret sırasında AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan da hazır bulundu.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › GAÜN Rektörü Prof. Dr. Özaydın'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika