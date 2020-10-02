GAÜN Rektörü Prof. Dr. Özaydın projelerini anlattı Açıklaması - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, kaliteli, nitelikli, entellektüel öğrenci yetiştirmek istediğini söyledi.

Göreve yeni atanan Özaydın, üniversite kampüsündeki Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Özaydın, yaptığı konuşmada, "Vira bismillah" diyerek göreve başlayacaklarını ve yönetimde yeni bir sayfa açmaya çalışacaklarını söyledi.

Hem siyaset bilimi hem de Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında hocalık yaptığını anlatan Özaydın, rektörlük görevi sürecinde ekonomik gelişmelerle ilgili çalışmalara da devam edeceğini söyledi.

Özaydın, üniversitedeki yönetiminde hedeflerinin olduğunu belirterek, "Birinci hedefim eğitim. Kaliteli, nitelikli, entellektüel, bir öğrenci yetiştirmek istiyorum. Kafa yapısı inşa etmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Gaziantep'in sanayisiyle ilgili çalışmalar da yapacağını aktaran Özaydın, "Eğitime önem veriyorum, bizin en büyük sermayemiz çocuklarımızdır, iyi eğitim ve öğretim verirsek işimiz kolaylaşır." ifadelerini kullandı.

Özaydın, sağlık alanında da önemli çalışmalara imza atmak istediklerini sözlerine ekledi.