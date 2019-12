GAÜN Teknopark'ta Kavurma Günü - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknoparklar Endeksi'nde en hızlı yükselen 2. Teknopark olan GAÜN Teknopark, başarısını paydaş ve çalışanlarıyla düzenlediği Kavurma Partisi'nde kutladı.



GAÜN Seyirtepe'de düzenlenen etkinlikte konuşan Teknopark Genel Müdürü Ekrem Tekin, Teknopart'ta doluluk oranının yüzde yüze ulaştığını, firma sayısının 94, kuluçka sayısının 10, ön kuluçka sayısının ise 57'yi bulduğunu vurguladı. Bu rakamların, Ar-Ge projeleri ve proje bitirmelerinde büyük bir sıçrama olduğunu gösterdiğini ifade eden Tekin, "359 projemiz tamamlanmış olup, 159 proje ise devam etmektedir. Argex dünya çapında yılın edtech girişimcisi seçilmiştir. Fiziki anlamda büyük bir iyileştirme atağı gerçekleştirilmiş, teknoparkımız, Teknoparklar Endeksi'ndi en hızlı yükselen ikinci teknopark unvanını elde etmiştir. Teknoparkımız, bir yıl içerisinde önemli toplantı ve kişilere ev sahipliği yapmış, paydaşlarımızın verimliliğinin artırılması için çok sayıda inceleme gezisi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, yüzümüzü ağartan birçok başarı ve etkinliğe de ev sahipliği yaptık" dedi.



"Biz sizin yolunuzu açtık"



Konuşmasına, Gaziantep Üniversitesi bünyesinde bulunan Teknopark'ın Türkiye'nin en hızlı gelişen 2. Teknoparkı olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise, "Tabii ki bu kolay bir aşamadan geçmedi. Bu aşamaya gelinceye kadar bu başarıyı sağlayan sizlersiniz, Teknoparkımızın ailesi. Biz sadece sizlerin önünü açtık. Araştırmalarınıza, geliştirmelerinize en önemlisi de yapacağınız çalışmalara ön ayak olduk, zemin hazırladık. O yüzden bu yolda bu kadar mükemmel bir şekilde ilerleyip, harika iş çıkardığınız için hepinize tek tek ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" dedi.



Teknopark'ta doluluk oranının yüzde yüze ulaşması nedeniyle ya yeni bir teknopark kurulması, ya da daha güçlü olan yenilikçi firmaların ön planda kalmasının gündeme gelebileceğini vurgulayan rektör Prof. Dr. Ali Gür, "Eğer bu kapasiteyi sınırlı olarak kullanacaksak iyi çalışan, aktif firmalarımızı ön plana çıkararak yeni gelecek özellikle proje firmalarımıza zemin hazırlamak için pasif durumda olan firmalarımızı mümkün olduğu kadar kızağa çekeceğiz. Başka türlü bunu yürütmemiz mümkün değil. Bu kadar büyük başarıyı sağlayan sizler umuyorum ki hiçbir şekilde pasif kalacak firmamız olmayacaktır. Gaziantep teknolojide ileriye gidebilecek en önemli şehirdir. Sanayisi çok güçlü ama Ar-Ge'si çok zayıf bir şehir. İşte Teknoparktaki firmalarımızın bir de sanayinin özellikle Ar-Ge yatırımı yapmasına öncülük etmesi lazım. Kuluçka olarak öğrenciliğinden başlayıp şu anda dünyaya ihracat yapan firmalarımız var. Bu arada sizden istediğim; firmalarımız olarak yaptıklarınızı mutlaka kayda geçirin ve çıktılarınızı oluşturun. Asıl önemli olan bu zaten. Güzel şeyler yapıyoruz ama yaptığımız güzel şeylerin envantere kaydında veya toplu bir çıktı elde edilmesinde sorun yaşanıyor. Şu ana kadar hiçbir şekilde sizi yolda bırakmadık. Bundan sonra da yolda bırakmak istemiyoruz. Ama, siz de üzerinize düşen vazifeyi yaparsanız çok memnun olurum. Sizden istediğim; 2020'yi de en hızlı gelişen Teknoparklar içerisinde tekrar görmek ve Gaziantep'in hak ettiği ilk 15 içerisinde yer almaktır. Bu konuda da en büyük gücümüz sizsiniz" diye konuştu.



Teknopark ve Teknololoji Transfer Ofisi paydaş ve çalışanlarının bir araya geldiği geleneksel kavurma gününde, İhracat, Proje ve Patent Kategorisi'nde başarılı olan firmalara Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ve Genel Müdür Ekrem Tekin ile TTO üst yönetimi tarafından plaket verildi. Kavurma gününde aşağıdaki firmalar plaket ile ödüllendirildi:



Uslan Ar-Ge İç ve Dış Tic. Müh. Dan. İmlt. San.ve Tic. Ltd. Şti, Trunçgil Teknoloji, Perasis Bilişim Teknolojileri Ltd.Şti., Lıberta Yazılım İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Odaksan Mühendislik A.Ş., Scale Plan Yazılım A.Ş., Çağan Yazılım Teknoloji San. ve Tic.Ltd. Şti., Projesoft Yazılım A.Ş., Uluhan Yazılım, Naseymen Tekstil Kimya Danışmanlık Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi., Argex Araştırma ve Geliştirme Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti., Yılmax İnovasyon Makina Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti., Seyf Ar-Ge Otom. Mühendislik Danışmanlık San. Tic . Ltd. Şti., Kayra Yöneylem Müh. Dan. Tarımsal Yayım Eğtm. İnşaat ve Turizm Dış Tic. Ltd. Şti., Artf4 Teknoloji Tasarım Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti., Aca Biomedical Solutıons Sağlık San.ve Tic. Ltd. Şti, Belsoft Bilgisayar Sistemleri Ltd. Şti., Blg Arge Bilişim Hiz. Dan. Eğt. Gıda, Mak. ve Tb. Ürn. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti., İkiz Gen Mühendislik Elektronik Medikal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ync Yazılım Ar-Ge Müh. San.ve Tic. Ltd. Şti., Vidco Yazılım Araştırma Geliştirme Tic. A.Ş., Pona Teknoloji Bilişim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. - GAZİANTEP