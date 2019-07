GAÜN tercihin gözdesi

Geçtiğimiz yıl lisans programlarında yüzde 98, ön lisans programlarında ise yüzde 95'lik doluluk oranına ulaşan Gaziantep Üniversitesi, tercih edilebilir üniversite olma özelliğini bu yıl da gösterme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Rektör Prof. Dr. Ali Gür, geçtiğimiz yıl ÖSS tercih döneminde ÖSYM tarafından Gaziantep Üniversitesi'ne lisans düzeyinde 4 bin 90 kontenjan verildiğini belirterek, "Ek yerleştirmelerle doluluk oranımız lisans programlarında yüzde 98'e ulaştı. Meslek liselerinden ön lisans programlarına sınavsız geçişlerin kaldırılması nedeniyle tüm üniversitelerin ön lisans programlarında tercih edilme oranının büyük oranda düşüş kaydetmesine rağmen, üniversitemiz seçkin bölümlerinde aranan eleman yetiştirdiği için yüzde 95'lik doluluk oranını yakaladı. Bu önemli bir başarıdır" dedi.



"Türkiye'nin üç dilde eğitim yapan tek üniversitesi"



Gaziantep Üniversitesi'nin dünyanın 107 ülkesinden, 4 binin üzerindeki uluslararası öğrencisiyle Türkiye'nin İngilizce, Türkçe ve Arapça olmak üzere üç dilde eğitim veren tek üniversitesi olduğunu hatırlatan Rektör Gür, "Üniversitemiz uluslararası sıralamalarda hep üst sıralarda yer almaktadır. Bu yıl alacağımız uluslararası öğrencilerle, uluslararası üniversitesi özelliğimizi daha da güçlendireceğiz. Güçlü akademik kadrosuyla, kalitesinden ödün vermeyen üniversitemiz, iyi doktor, öğretmen, mühendis yetiştirmenin yanı sıra, vatanını, milletini seven, kutsal değerlerine bağlı gençleri ülkemize kazandırmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.



"Giderek büyüyen bir aileyiz"



Gür, üniversitelerin bireyler için yalnız akademik başarıyı değil, yaşam boyu mutlu ve üretken olmayı hedefleyen yaşam alanları olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ali Gür, 46 yıllık eğitim tecrübesi, yenilikçi ve gelişimci yüzü ile kuruluşundan bugüne kaliteden ödün vermeden dengeli bir şekilde gelişmesini sürdüren Gaziantep Üniversitesi'nin 16 fakülte, 5 enstitü, 3 yüksekokul, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ve 11 meslek yüksek okulundan oluşan, 52 bin öğrencisi ile giderek büyüyen bir aile olduğunu ifade etti.



GAÜN'ün Mühendislik, Mimarlık, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülteleri ile Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde eğitim dili İngilizce olup, Tıp Fakültesinde Türkçe ve İngilizce programlar bulunduğunu vurgulayan Rektör Gür sözlerini şöyle sürdürdü, "İlahiyat Fakültesi'nde zorunlu Arapça, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde ise isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfları bulunmaktadır. Ayrıca üniversitemizde 12 programda Arapça eğitim verilmektedir. Üniversitemiz 3 dilde (Türkçe, İngilizce ve Arapça ) eğitim veren Türkiye'nin tek üniversitesi konumundadır. Aynı zamanda 107 ülkeden 4 bin uluslararası öğrencisiyle çok renkli, çok kültürlü, çok dilli ve çok dinli birlikte yaşam kültürü biriktirmiş bir dünya üniversitesidir. Güçlü akademik kadrosu, fiziki altyapısı, sosyal, kültürel ve sportif alanlarıyla öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmiş, ülkemizin gözde üniversiteleri arasındadır, Ayrıca Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 12 bin kişilik yurt kapasitesi ile barınma sorunu olmayan ender üniversitelerden biridir."



"Türkiye'ye örnek projeler üretiyoruz"



Gaziantep Üniversitesi'nin İntörn Eğitim Modeli ve Toplumsal Duyarlılık Projeleri uygulamaları başta olmak üzere Türkiye'deki diğer üniversitelere örnek olan projeleriyle dikkatle izlenen bir üniversite hüviyetini taşıdığını da vurgulayan Rektör Gür, "Üniversitemiz araştırma, bilgiyi üretme ve toplumla paylaşma gibi işlevlerinin yanında günümüzün nitelikli insan gücünün oluşturulması konusunda da çok önemli bir görev üstlenmiştir. 46 yıllık mazisi ile çok güçlü gelenekleri olan Gaziantep Üniversitesi diploma veren bir kurum olmaktan öte, vatanını seven, milletinin değerlerine saygılı ve bağlı, hoşgörülü anlayışı ile toplumun her kesimini kucaklayan, uluslararası kimliği ile dünyaya açılan büyük bir üniversitedir. Bir taraftan sizleri hayata hazırlamayı amaçlarken, aynı zamanda mutlu ve huzurlu bir toplum hayalini gerçekleştirmeyi de hedeflemektedir" şeklinde konuştu.



"Gelin beraber yürüyelim"



Konuşmasının son bölümünde tercih aşamasındaki gençlere seslenen Rektör Gür, Gaziantep Üniversitesi'nin uluslararası geçerliliği olan diplomalar verdiğini belirterek, "Üniversitemiz sizleri bilimselliği, etik ve insani değerleri kendisine rehber edinen, sorgulayan, bilgi edinmede sınır tanımayan, ülkemizin geçmişteki uygarlık değerlerini geleceğe taşıyan, geniş vizyonlu kişiler olarak yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Geleceğinizi belirleyecek bu yola çıkarken oldukça uzun bir öğrenim ve sıkı bir hazırlık sonunda bu çok önemli tercih ve seçim aşamasına geliyorsunuz. Gaziantep Üniversitesi olarak hayatınızı belirleyecek bu yolda geleceğe güvenle baktığımız aydınlık yarınlarımızın teminatı olacak siz değerli gençlerle birlikte olmaktan, sizlere ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyacağız. Sizleri bu kutlu hedefe beraber yürümek ve koşmak üzere Gaziantep Üniversitesi'ne bekliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

