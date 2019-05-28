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GAÜN Tıp Fakültesi Öğrencileri Bilimsel Çalışmalarını Sergiledi

3 saat önce

Tıp Fakültesi Dönem I Amfisi ve Fuaye alanında gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

GAÜN Tıp Fakültesi Öğrencileri Bilimsel Çalışmalarını Sergiledi, System.String[]
Tıp Fakültesi Dönem I Amfisi ve Fuaye alanında gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen, Fakültemiz Türkçe Tıp Programı'nın akredite olmasının sevincini yaşadıklarını ve bu süreçte yapılan eğitim ile ilgili çalışmalardan biri olan "Bilim Modülü"nün sonuç verdiğini dile getirerek şunları söyledi: "Akreditasyon süreci içerisinde eğitim ile ilgili kurul ve komisyonlarımız 'Öğrencilerimizi bilimsel bakış açısına sahip iyi hekimler olarak akademik hayata hazırlamak için eğitim müfredatımızda yeni düzenlemeler yapmışlardır. Fakültemiz Dönem I eğitim müfredatına 'Bilim Modülü Dersi' eklenmesi bu düzenlemelerden biridir. Uygulamaya ilk defa bu eğitim-öğretim yılında başlanmıştır. Öğrencilerimizin bilimsel bakış açısı kazanması, literatür tarama, bilimsel hipotez kurabilme, bilimsel analiz yeteneklerinin oluşması, poster hazırlayabilme yetkinliklerini kazanabilmesi amacını hedefleyen bu uygulama öğrencilerimizin grup içinde çalışma, iletişim kurma, zaman yönetimi konularında da kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunacaktır. Bilim Modülü etkinliğini başarıyla uygulayan ilk öğrencilerimiz olarak sizlerin bizim nazarımızda ayrı bir yeriniz olacaktır. Bilim modülü etkinliğinde emeği geçen tüm öğretim üyelerine ve öğrencilerimize teşekkür ederim."

Opr. Dr. Samet Bayrak'tan Konferans

Açılış konuşması sonrasında Opr. Dr. Samet Bayrak tarafından Antep Harbinde Kuva-yi Milliye'nin Kuruluşu ve Tıbbiyeliler konulu sunum yapıldı. Opr. Dr. Bayrak, "O yıllardaki doktorlarımız imkansızlıklar içerisinde çalışmışlar, bugün yadsınmayacak kadar çok büyük işler yapmışlar. Onları rahmet ve saygıyla anıyorum. Tüm tarih boyunca tıbbiyeliler daima her türlü yeniliğin, daima ön saflarında yer almışlardır. Biz ve bizden sonraki tıbbiyeliler de kendilerine düşen bu ulusal bilinci mutlaka idrak edip o şekilde davranacaklarını umuyorum" diye konuştu.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de öğrencilerin bilimsel çalışmalarını tek tek inceleyerek öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:14 Kaynak: İHA
Gaziantep, Samet Bayrak, Güncel
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