GAÜN Tıp Fakültesinde akreditasyon gururu

Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından yapılan değerlendirme sonucu Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türkçe Tıp Programı 2025 yılına kadar akredite edildi. GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Oditoryumda gerçekleştirilen törende, UTEAK Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek tarafından Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür 'e ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen'e Akreditasyon Belgesi takdim edildi.Törenin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Tıp Eğitimi olarak öncü Üniversitelerden biriyiz. Yetiştirdiğimiz doktorlarımızın alanda yetkin olduklarına eminiz. İşte bugün Prof. Dr. İskender Sayek hocamızın başkanlığında tıp eğitimindeki kalitemizi tescil ettirerek sertifikalandırıyoruz. Bu anlamda emeği geçen arkadaşlarımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum çünkü bu bir ekip çalışması. Bireysel olarak üst yöneticisinin yapacağı çok fazla bir şey yok. Önemli olan üst yöneticinin orkestra şefliğinde her bir tınının doğru yere vurulmasıdır. Üniversite olarak kalite farkındalığına dair yapmış olduğumuz çalışmalar karşılığını almaktadır."Prof. Dr. Gür, "Prof. Dr. İskender Sayek başta olmak üzere akreditasyon kurulunun tüm üyelerine fakültemize gelerek yerinde değerlendirme ile bize yol gösterdikleri ve Türkiye 'deki tıp eğitiminin daha ileriye taşınması için her türlü katkıyı sağlayan özel çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Gelecekteki tıp eğitiminin etik, ahlak, ekip, işbirliği, modernize ve teknolojiyi iyi kullanma becerileriyle ilgili mini konferansı için de ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.Akreditasyon Belgelendirmesi ile YÖK kılavuzlarında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yanında 'bu üniversite akreditedir' ibaresi olacaktır. Öğrenciler tercih ederken akredite bir üniversitede okumak istediklerini belirterek üniversitemizi tercih edecekler."GAÜN'ü kutluyorum"UTEAK Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, "Biraz uzun meşakkatli bir yol sonunda Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinin yapılan değerlendirmeler sonucunda ulusal standartları karşıladığı görülmüş olup tam akreditasyon alması kararı verilmiştir. Sizleri kutluyorum. Bu sürecin sürdürülmesi yönünde de başarılar diliyorum. Her zaman yanınızda olduğumuzu özellikle vurgulamak isterim çünkü bizim de amacımız Türkiye'de daha nitelikli bir tıp eğitimi ortaya çıkarmaktır. O nedenle de işbirliğiyle bunu sürdüreceğiz."Sayek'ten 'gelecekte tıp eğitimi' konferansıProf.Dr.Sayek, Tıp Fakültelerine akreditasyon belgesini verirken bir farkındalık üretmek, bazı konularda bilgi vermek amacıyla "Gelecekte Tıp Eğitimi" konulu bir sunum yaptı. Tıp eğitiminin temel hedeflerinin bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırmak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sayek, "Bugünkü ortamda tıp eğitiminin bu özelliklerini ortaklaştıracak bazı yolakların olduğu varsayılıyor. Bu yolaklara bakıldığında aklımız, ellerimiz ve yüreğimiz koordineli bir şekilde çalışmadığı sürece iyi hekim yetiştirmemiz çok kolay değil. Yapılan çalışmalarda beyinle yürek arasında yollar olduğu, özellikle profesyonel yaklaşımın ve etik hekimlik ilkelerinin öğretilmesi açısından önemli. Bizim aklını, ellerini ve yüreğini iyi kullanan hekimler yetiştirmeliyiz" dedi.Teknolojiyi akılcı kullanmamız ve yönlendirmemiz gelecekteki hekimlik için çok önemli diyen Prof.Dr.Sayek konuşmasına şöyle devam etti: "Endüstrinin sizi yönlendirmesine müsaade etmeyin. Geleceğe yönelik olarak sosyal sorumluluk ve duyarlılığa sahip hekimler ve mesleki sorumluluklar ve değerleri benimseyen hekimler yetiştirmek zorundayız. Bunları yetiştirirken onların nasıl öğrendiklerini daha çok düşünmemiz ve planlamamız gerekir. Tüm bu değişime, beklentilere ve tehditlere karşı en önemli aracımız iyi hekimlik kavramının içselleştirilmesidir. O da yüreğin, hekimliğin temel felsefesi olarak kullanılmasından geçiyor.""Akrediteyi sürdürülebilir kılmak çok önemli"Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen de tıp eğitiminin son derece kompleks, bileşeni çok fazla olan zor bir eğitim olduğunu belirterek konuşmasına şu sözlerle devam etti:"Tıp eğitimi konusunda uzmanlaşmış, ihtisaslaşmış deneyimli hocalarımızın kurum veya kuruluşların desteğine, birlikte çalışmanın gerekliliğine inanıyoruz. Bu düşünceyle 4 yıl kadar önce ülkemizde tıp eğitimi konusunda ihtisaslaşmış, deneyim sahibi tek kuruluş olan Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu'na başvurduk. Başvurumuzdan itibaren UTEAK başkanımız ve UTEAK ekibindeki diğer hocalarımız bizimle çok yakın bir çalışma içerisinde bulundular. Önce raporlarımızı değerlendirdiler, sonra fakültemizi yerinde ziyaret ederek fakültemizin güçlü yanlarını, eksik yanlarını veya güçlendirilmesi gereken zayıf yanlarımızı rapor ettiler. İlgili kurul ve komisyonlarımızın çalışmaları sonucunda eksiklerimizi giderdik ve Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu Fakültemizin Türkçe Tıp Programını 23 Şubat 2019 tarihinde akredite olarak kabul etti. 2025 yılına kadar akreditemiz onaylanmıştır. Edindiğimiz bu tecrübelerle şimdiki hedefimiz Fakültemiz İngilizce Tıp Programı'nın akreditasyon sürecini başlatmaktır. Akredite edilen Tıp Fakültesi olmaktan mutluluk ve onur duyduk. Ancak akredite olmak kadar akredite fakülte standartlarını sürdürmenin de önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu sürecin başlangıcından itibaren desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Ali Gür başta olmak üzere süreci başlatan ve sürdüren tüm yöneticilerimize, ilgili kurul ve komisyonlarımızda özveriyle görev alarak sürecin tamamında veya bir kısmında emekleri geçen akademik ve idari tüm mesai arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim." - GAZİANTEP