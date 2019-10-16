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Son Dakika Güncel GAÜN TMDK'dan Kültürel Etkinlik Programı ilgiyle izlendi

GAÜN TMDK'dan Kültürel Etkinlik Programı ilgiyle izlendi

42 dakika önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı tarafından Dünya Göç ve Mülteci Kongresi etkinlikleri kapsamında muhteşem bir konser sunuldu.

GAÜN TMDK'dan Kültürel Etkinlik Programı ilgiyle izlendi, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı tarafından Dünya Göç ve Mülteci Kongresi etkinlikleri kapsamında muhteşem bir konser sunuldu.


Dünya Göç ve Mülteci Kongresi etkinlikleri kapsamında, GAÜN Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı tarafından hazırlanan Kültürel Etkinlik Programı GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleşti.


GAÜN Öğr. Gör. Hüseyin Kaynak ve Öğr. Gör. Ersin Yıldırımer'in hazırladığı, sunumda ülkemizin geleneksel Türk müziğinden hemen hemen her bölgeden türküler seslendirildi. Türküler eşliğinde, Öğr. Gör. Mustafa Arslan ve Öğr. Gör. Mustafa Balçın'ın çalıştırdığı Türk Halk Oyunları gösterilerine öğrenciler eşlik etti. Gaziantep halk oyunları, zeybek ve horonların sergilendiği sunumlar büyük beğeni topladı. Dünya Göç ve Mülteci Kongresi için birçok farklı ülkeden gelen misafirlere Doç. Dr. Efgan Zeki Saleh ve Öğr. Gör. Bilge Atay da 3 farklı dilde seslendirdikleri eserlerle katkı sağladı. Ayrıca Suriyeli misafirler için Arapça şarkılar da seslendirildi. Konserde; Ferace türküsü, İndim Geldim Silifkeden Buraya, Serenler, Seherde Bir Bağ Girdim türküleri seslendirilirken, uzun hava olarak bozlak ve barak türkülerinden kesitleri sunuldu.


GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Kongre Başkanı ve Merkezi ABD'de bulunan Global Sağlık Araştırma ve Çözümleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Hammad, Dünya Göç ve Mülteci Kongresi vesilesiyle Gaziantep Üniversitesi'nde bulunan misafirlerin ilgiyle izledikleri konsere çok sayıda öğrenci katıldı. - GAZİANTEP

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:36 Kaynak: İHA
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