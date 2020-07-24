GAÜN'ün Azez'deki fakültesine restorasyon - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi ile Erdemlikler Yardımlaşma ve Gelişme (ABRAR) Derneği arasında, Azez İslami ilimler Fakültesi'ne ait yerleşkenin restorasyonu konusunda protokol imzalandı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve ABRAR Derneği Başkanı M. Vakıf Çolak'ın imzaladığı protokole göre, Yerel Meclis tarafından Azez İslami ilimler Fakültesi'ne tahsis edilen yerleşkenin restorasyonu ve binaların eğitime elverişli hale getirilmesi başta olmak üzere taraflarca mutabık kalınan konularda bir yıl boyunca işbirliği kararlaştırıldı. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Suriye'deki güvenli bölgelerde bölümler açarak önemli bir adım attığını, bunun başarılı olması için her türlü çaba ve işbirliğini önemsediklerini belirterek ABRAR Derneği'ne teşekkür etti.

ABRAR Derneği yöneticileri ise Azez'de Gaziantep Üniversitesi tarafından açılan İslami İlimler Fakültesi'ni önemsediklerini, kısa süre zarfında fakültenin önemli ilerlemeler kaydettiğini ve türlü desteği vermeyi kendilerine görev bildiklerini belirtti.

Protokol törenine Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, ABRAR Derneği Başkanı M. Vakıf Çolak, Azez İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Çınar ve dernek yöneticileri katıldı. - GAZİANTEP