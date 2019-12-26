GAÜN'ün iki öğrencisinden önemli başarı - Son Dakika
Son Dakika Spor GAÜN'ün iki öğrencisinden önemli başarı - Son Dakika Spor

GAÜN'ün iki öğrencisinden önemli başarı

6 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Mahmut Bozteke İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen Para Taekwondo Şampiyonasında 61 kg da Avrupa şampiyonu oldu.

GAÜN'ün iki öğrencisinden önemli başarı, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Mahmut Bozteke İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen Para Taekwondo Şampiyonasında 61 kg da Avrupa şampiyonu oldu. Aynı şampiyonada aynı kiloda Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Nail Karadaş ise üçüncü olarak büyük başarı elde etti.


Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Mahmut Bozteke ve Nail Karadaş'ın dünya çapında bu başarıyı kazanmış olmalarından büyük mutluluk duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ali Gür,"İnşallah bu başarıları devamlılık arz edecek. Her türlü desteği kendilerine veriyoruz. Onların başarısı aynı zamanda Gaziantep Üniversitesi'nin, Gazi şehrimizin ve Türkiye'nin başarısı. Ne mutlu bize ki böyle başarılı sporcular yetiştiriyoruz. Avrupa şampiyonu ve üçüncüsünün üniversitemiz öğrencilerinden olması bizim için büyük bir gurur" şeklinde konuştu.


İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonasına, çeşitli ülkelerden 270'e yakın uluslararası sporcunun katıldığını belirten Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürsel Biçer, "Bu iki sporcunun hem Türkiye'den olması, hem Gaziantep'ten hem de Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuması farklı bir ayrıcalık katıyor. Bu başarı bizim için büyük bir övünç kaynağı" dedi.


Engelli sporculara öncülük ediyorlar


Prof. Dr. Biçer konuşmasının devamında şunları söyledi: "Birçok branşta derece alan öğrencilerimiz var. Biz okulumuzda öğrenim gören tüm sporcularımızla dersleri ve yaptıkları spor branşları konusunda özel olarak ilgileniyoruz. Bunun sonucunda da başarılar zaten geliyor. Sporcularımızın bu başarısı Üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için büyük bir onur ve gurur kaynağı. Sporculuklarının yanında teorik ve uygulamalı derslerle engelli sporculara öncülük etmiş oluyorlar. Elde ettikleri başarılarla özellikle sporcular için çok büyük bir umut oluyor. Hayata tutunmalarını, hayata daha farklı bakmalarını sağlıyor. Engelli olup da bir şeyleri başarabilme adına bu öğrencilerimizi örnek alıyorlar. Tüm sporculara ve bizlere bu desteği veren Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'na çok teşekkür ediyoruz." - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:04 Kaynak: İHA
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