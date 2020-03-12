GAÜN'ün Suriye'deki yüksekokul ve fakülteleri 3 hafta süreyle tatil edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel GAÜN'ün Suriye'deki yüksekokul ve fakülteleri 3 hafta süreyle tatil edildi - Son Dakika

GAÜN'ün Suriye'deki yüksekokul ve fakülteleri 3 hafta süreyle tatil edildi

6 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Suriye'de üniversiteye bağlı 3 fakülte ve bir yüksekokulun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 16 Mart itibarıyla 3 hafta tatil edildiğini bildirdi.

GAÜN'ün Suriye'deki yüksekokul ve fakülteleri 3 hafta süreyle tatil edildi, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Suriye'de üniversiteye bağlı 3 fakülte ve bir yüksekokulun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 16 Mart itibarıyla 3 hafta tatil edildiğini bildirdi.

Prof. Dr. Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de GAÜN'e bağlı 4 eğitim biriminin bulunduğunu belirtti.

Gür, "Suriye'de GAÜN'e bağlı Afrin Eğitim Fakültesi, Azez İslami İlimler Fakültesi, El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Cerablus Meslek Yüksekokulu 16 Mart itibarıyla 3 hafta tatil edildi. Öğrencilerimize bu sürede bireysel hijyen tedbirleri almalarını ve iyi bir şekilde dinlenmelerini söyledik." bilgisini paylaştı.

Gaziantep Üniversitesi, Suriye, Gür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:46 Kaynak: AA
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