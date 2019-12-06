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GAÜN ve Milli Eğitim'den Türkiye'ye model projeler

6 saat önce

Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gaziantep Üniversitesi arasında öğretmen, öğrenci ve halkın tamamını kapsayan, yaşama geçirildiğinde Türkiye'ye örnek olacak 6 projeye imza atıldı.

GAÜN ve Milli Eğitim'den Türkiye'ye model projeler, System.String[]

Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gaziantep Üniversitesi arasında öğretmen, öğrenci ve halkın tamamını kapsayan, yaşama geçirildiğinde Türkiye'ye örnek olacak 6 projeye imza atıldı.


GAÜN Rektörlüğü'nde düzenlenen tören ile Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ve Şahinbey Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç hazırlanan protokole imza attı.


Törende konuşan Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, protokollerle bilim kültür ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılmasının yanı sıra, çeşitli bilim dallarında farkındalık oluşturulması, katılımcıların bilimsel düşünme becerilerine kazandıran etkileşimli faaliyetlerin desteklenmesinin hedeflendiğini vurguladı.


Mete, "İmzaladığımız projeler hayata geçirildiğinde Türkiye'ye model projeler olacak. Projelerle ayrıca, öğrenci, öğretmen ve akademisyenlere kendi alanlarında eğitim ve öğretime özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yönetim teknikleri kazandıracak etkileşimli faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Projelerin en önemli hedeflerinden birisi ise gençlerin merak etme, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvikidir" dedi. Gaziantep Üniversitesi'nin ülkesine yararlı, milli ve manevi değerlerine bağlı gençler yetiştirme görevinin yanı sıra gerek Gaziantep gerekse de Türkiye için katma değer sağlayacak projelerin her zaman yanında olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ali Gür ise, "Bu projede üniversitemizin laboratuvar ve diğer sahalarını sonuna kadar kullanılacak. Akademik kadromuz da projenin başarıya ulaşabilmesi için üzerine düşen her şeyi yapacak. Çünkü bu projeler, çocuklarımız, gençlerimiz için hayata geçirilen projeler. Çocuklar bizim çocuklarımız. Gaziantep Üniversitesi, kenti, ülkesi yararına atılacak her olumlu projenin yanında olmaya devam edecektir. Hele bu eğitimle ilgiliyse zaten kendisine görev olarak bilmektedir" diye konuştu.


Protokol törenine GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir ile Milli Eğitim yetkilileri de hazır bulundu. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:51 Kaynak: İHA
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