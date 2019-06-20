Son Dakika Haberleri: GAÜN Yabancı Diller Yüksekokulu'nda mesleki gelişim ve paylaşım günü
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GAÜN Yabancı Diller Yüksekokulu'nda mesleki gelişim ve paylaşım günü

2 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Yabancı Diller Yüksekokulu'nda mesleki gelişim ve paylaşım günü etkinliği düzenlendi.

GAÜN Yabancı Diller Yüksekokulu'nda mesleki gelişim ve paylaşım günü, System.String[]
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Yabancı Diller Yüksekokulu'nda mesleki gelişim ve paylaşım günü etkinliği düzenlendi.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Emrah Cinkara'nın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik öğretim görevlilerinin seçtikleri temalara uygun olarak dört derslikte sunum yapmaları ve sunumlardan sonra fikir alış verişinde bulunmalarıyla devam etti.

GAÜN Yabancı Diller Yüksekokulu'nda 2019 Şubat ayı içerisinde başlatılan mesleki gelişim sürecinde ilk olarak yüksekokulda çalışan öğretim görevlileri farklı sınıfları ziyarette bulunarak gözlem yaptı.

Mesleki Gelişim Sürecinin ikinci kısmında ise öğretim görevlileri dil öğretimi konusunda yeni kaynaklar, yaklaşımlar, öğretim teknikleri, ideal uygulamalar gibi paylaşımlar konusunda bir araya geldi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:29 Kaynak: İHA
Emrah, Gaziantep Üniversitesi, Güncel
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