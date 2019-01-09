Son Dakika Haberleri: Gaybubet Evi'nde Duş Kabininde Saklanan Cep Telefonu Bulundu

Gaybubet Evi'nde Duş Kabininde Saklanan Cep Telefonu Bulundu

2 saat önce

DİYARBAKIR'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin saklandığı belirlenen 3 'gaybubet evi'ne polis tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gaybubet Evi'nde Duş Kabininde Saklanan Cep Telefonu Bulundu, System.String[]
DİYARBAKIR'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin saklandığı belirlenen 3 'gaybubet evi'ne polis tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerden birinde, örgüt üyelerinin gizli haberleşmede kullandıkları belirlenen cep telefonu, duş kabininin tankının altında bulundu. Operasyonda 1'i kadın, 3 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün 'gaybubet evi' olarak kullandıkları 3 evi belirledi. Ekipler, belirlenen evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan evlerden birinin banyosundaki duş kabinin tankının altında saklanmış ve gizli haberleşmede kullanıldığı saptanan cep telefonu ile bazı örgütsel dokümanlar bulundu. Cep telefonuna ve dokümanlara el konulurken, 'terör örgütü kurmak veya yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından kayıtları bulunan 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:59 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 Hamile Yankesici Kardeş Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı Deniz Çakır'ın Sözlü Tacizine Uğradıklarını Söyleyen Başörtülü Kadınların Avukatından Yeni Açıklama: Yansıtılanın Fazlası Yaşandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 15:04:48. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaybubet Evi'nde Duş Kabininde Saklanan Cep Telefonu Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]