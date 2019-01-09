Gaybubet Evi'nde Duş Kabininde Saklanan Cep Telefonu Bulundu
2 saat önce
DİYARBAKIR'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin saklandığı belirlenen 3 'gaybubet evi'ne polis tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.
DİYARBAKIR'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin saklandığı belirlenen 3 'gaybubet evi'ne polis tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerden birinde, örgüt üyelerinin gizli haberleşmede kullandıkları belirlenen cep telefonu, duş kabininin tankının altında bulundu. Operasyonda 1'i kadın, 3 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün 'gaybubet evi' olarak kullandıkları 3 evi belirledi. Ekipler, belirlenen evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan evlerden birinin banyosundaki duş kabinin tankının altında saklanmış ve gizli haberleşmede kullanıldığı saptanan cep telefonu ile bazı örgütsel dokümanlar bulundu. Cep telefonuna ve dokümanlara el konulurken, 'terör örgütü kurmak veya yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından kayıtları bulunan 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Diyarbakır
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:59 Kaynak: DHA
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