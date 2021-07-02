Gaybubet evi operasyonunda 13 tutuklama - Son Dakika

İZMİR'de, FETÖ'nün 'gaybubet evlerine' yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin emniyette işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, FETÖ silahlı terör örgütü üyeliğinden haklarında farklı savcılık ve mahkemelerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle firari durumdaki 23 şüphelinin yakalanması için dün operasyon düzenlendi. Örgütün 'gaybubet evi' olarak adlandırılan adreslerine düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Firari olduğu öğrenilen 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, 17 şüpheliden 16'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin de emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.