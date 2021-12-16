Gaybubet evinde yakalanan FETÖ avukatlarından Cemalettin Mutlu hakim karşısına çıktı - Son Dakika

FETÖ'nün avukatlık yapılanmasında yer alan ve "futbolda şike kumpası" davasının firari sanığı avukat Cemalettin Mutlu'nun, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Cemalettin Mutlu, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada, müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü'nü avukat Batuhan Oğuz, teknik direktör Bülent Uygun ve eski kaleci Serdar Kulbilge'nin de aralarında bulunduğu bazı müştekileri ise avukat Savaş Adalet temsil etti.

Duruşmada savunması sorulan Cemalettin Mutlu, iddianamenin kendisine ulaşmadığını, hakkındaki iddiaları tam bilmediğini ifade ederek, savunma yapmayacağını söyledi.

Yaklaşık 90 gündür tutuklu olduğunu, karantinada bulunduğunu, cezaevinde zor şartlarda yaşamaya çalıştığını aktaran Mutlu, "7 kişilik dizayn edilen koğuşta 44 kişi var. Burada dosya inceleyip savunma yapamam. Silahların eşitliği ilkesi gereği tahliyemi talep ediyorum." dedi.

İddianamede tanımadığı insanlarla görüştüğü iddialarının yer aldığını, HTS kayıtlarına göre bu kişilerin kendisiyle hiç görüşme yapmadıklarının ortaya çıktığını belirten Mutlu, savcılıkta samimi beyanda bulunduğunu kaydetti.

Mutlu, MASAK raporu ve HTS hat kayıtlarının tekrar incelenmesini isteyerek, "Yargılamada hangi tarih baz alınacak. Hangi tarihe göre yargılanacağım? 17 Aralık mı, 15 Temmuz mu, yoksa Yargıtay kararı sonrası dönem mi? Bilmek istiyorum. Ona göre savunma yapacağım." diye konuştu.

FETÖ suçlarından ceza alan eski emniyet müdürleri Mutlu Ekizoğlu ve Yurt Atayün'ün avukatlığını yaptığı için tutuklandığının söylendiğini öne süren Mutlu, avukatlık yaptığı için tutuklanamayacağını, dosyadaki delillerin çok zayıf olduğunu, hakkında algı yaratıldığını, hiçbir dernek kaydının bulunmadığını ve ByLock kullanmadığını savundu.

"Tutuklu yargılanması için bir çok sebep var"

Müşteki avukatlarından Savaş Adalet ise, sürecin 2011'den beri devam ettiğini ve müşteki oldukları bazı kumpas davalarının karara çıktığını hatırlattı.

Henüz savunması alınmayan sanığın bu aşamada tutuklu olmasının gerektiğini belirten Adalet, şöyle devam etti:

"Bizleri ve bir çok kişiyi mağduriyete iten kişilere, hukuken hesap sorma çabası içindeyiz. Bir müvekkilim yaşadığı olaylardan dolayı vefat etti, biri de yıllardır işsiz. Elbette tek sanığa bağlamıyorum ama bu olaylarda etkisinin olup olmadığı değerlendirilmelidir. Süreçte zaman zaman sanıkla yollarımız kesişti. Kimlerin nasıl hareket ettiği, kimlerin nasıl gözaltına alındığı, kimlerin aynı suçlamalarla nasıl bırakıldığı cevabını ben çok merak ediyorum. Vereceği cevaplarla bizi tatmin ederse, haklılığı zaten ortaya çıkacaktır. Yargılanan polis, savcı, hakimlerin hepsi ceza aldı, hepsi vatana ihanet etti, hepsi ölümlere sebep oldu. Ben bir vatandaş olarak çok yaralıyım. Çünkü bu terör örgütünün yaşadığı dramlarda avukatlık yaptım. Bu sanık tutuksuz yargılanma hakkına daha gelmemiştir. Biz rövanşist değiliz ama hak da yerini bulmalı."

Müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü avukatı Batuhan Oğuz da, suçtan zarar gördükleri için müdahillik talebinde bulunduklarını söyleyerek, "Sanığın tahliye talebi gerekçesi kurgudan ibaret. Sanık firariydi. Sanırım binlerce yıl ceza alan sanıklarla ilgisi var ve kaçarken yakalanmıştır. Tutukluluk hali devam etsin." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, kaçma şüphesi gerekçesiyle sanık Cemalettin Mutlu'nun tutukluluğunun devamına karar vererek, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün müdahillik talebini ise reddetti.

Cemalettin Mutlu'nun yakalanması ve iddianame

FETÖ'nün avukatlar yapılanmasında yer alan ve "futbolda şike kumpası" davasının firari sanığı avukat Cemalettin Mutlu ile kardeşi Veli Mutlu, 18 Eylül'de Eyüpsultan'daki bir gaybubet evine düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen "Askeri Casusluk, Fuhuş ve Şantaj, Poyrazköy, Amirallere Suikast" gibi kumpas soruşturmalarında yer alan Mutlu Ekizoğlu, Nazmi Ardıç, Tufan Ergüder, Yurt Atayün ve Ömer Köse'nin de aralarında bulunduğu birçok emniyet mensubunun bir dönem avukatlığını yapan Mutlu, aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

"Mosturoğlu'na Aziz Yıldırım aleyhine ifade vermesi için baskı uyguladı"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Mutlu'nun avukatlık yapılanması içerisindeki eylemlerine yönelik 6 Mart 2018 tarihli tespit tutanağına yer veriliyor.

Bu tutanakta, Mutlu'nun ilk FETÖ operasyonlarından itibaren şüpheli avukatlar arasında yer aldığı, şüphelilerin topluca firar girişimleri sırasında İstanbul Adliyesi'nde bulunduğu anlatılarak, gözaltına alınan şahısların yargılamasına devam edilen süreçte mahkemelerin bulunduğu katta ve koridordaki hakim odası önünde Mutlu'nun da yer aldığı avukatların olay çıkardığı kaydedildi.

İddianamede, Mutlu'nun kullanımında bulunan telefon hatlarıyla örgütün mahrem imamlarından avukat Faik Toklucu ve Alaeddin Yüksel Bulut ile irtibatının bulunduğu vurgulanıyor.

Sanık Mutlu'nun ayrıca ByLock kullanıcısı şahıslarla iletişim kaydının tespit edildiği belirtilen iddianamede, MASAK raporuna göre, Mutlu'ya FETÖ üyelerince bazı ödemeler yapıldığı ve Mutlu'nun da kimi şüpheli şahıslara bir miktar para gönderdiğine yönelik tespitler bulunduğu ifade ediliyor.

İddianamede, sanığın 11 Ağustos 2011'de FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan Kimse Yok mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ne 1500 lira para gönderdiği anlatılarak, sanıkla ilgili "futbolda şike kumpası" davasındaki bazı sanıkların beyanlarına yer veriliyor.

Bu beyanlara göre Mutlu'nun, Aziz Yıldırım'ın tutuklandığı "futbolda şike" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şekip Mosturoğlu ve Ahmet Çelebi gibi kişileri cezaevinde ziyaret ederek tahliye edilecekleri yönünde teşvikle Aziz Yıldırım aleyhine ifade vermeye zorladığı kaydedilen iddianamede, dönemin Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in başsavcılıkça bilgisine başvurulduğu sırada sanığın da orada olduğu ve bu iş için 25 bin 643 lira aldığı dile getiriliyor.

Cemalettin Mutlu'nun bu şekilde örgütün kurgulayıp yürüttüğü soruşturma dosyasına delil oluşturmaya çalıştığı vurgulanan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.