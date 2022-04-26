Gaybubet evinde yakalanan FETÖ avukatlarından Cemalettin Mutlu'nun davası - Son Dakika

FETÖ'nün avukatlık yapılanmasında yer alan ve "futbolda şike kumpası" davasının firari sanığıyken gaybubet evinde yakalan avukat Cemalettin Mutlu'nun, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Cemalettin Mutlu avukatlarıyla katıldı.

Duruşmada, müşteki Fenerbahçe Spor Kulübünü temsilen de avukatlar hazır bulundu.

Duruşmada, Fenerbahçe Spor Kulübü eski asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Ahmet Çelebi, Orhan Erdemli, Faik Işık, Veysi Yaşar, Mehmet Yusuf Burak ve Edip Özbek tanık olarak dinlendi.

Tanık Veysi Yaşar, sanık Mutlu'yu üniversiteden tanıdığını, Şekip Mosturoğlu'na sanığı iyi bir ceza hukukçusu olduğu için tavsiye ettiğini ancak Mosturoğlu'nun başka biriyle anlaştığını söyledi.

Tanık Edip Özbek, sanığı avukat olarak tanıdığını belirterek, tekstilci olduğunu, davalarına bakan sanığın FETÖ ile bağından bir bilgisinin olmadığını dile getirdi.

Kirvesi olan Mehmet Çelebi'nin ağabeyi Ahmet Çelebi'nin o dönem Sivasspor'da yöneticiyken gözaltına alındığını anlatan Özbek, "Adliyede Mehmet Çelebi ile görüştüm. Avukatı var mı yok mu diye konuşurken Cemalettin Bey'i adliyeden çıkarken gördüm. Selam verdim, 'Avukatı yokmuş, olur musun?' dedik. 'Ben Şekip Bey'in avukatıyım, iki kişinin dosyasına giremem.' dedi. Mutlu ile başka bir zaman görüştüğümde 'Cezaevine gidersen bir selamımı götür bir ihtiyacı var mı diye sor, adettendir.' dedim." diye konuştu.

Tanıklardan Faik Işık da sanığı meslektaş olarak tanıdığını ve aralarında özel bir hukuk olmadığını söyledi.

"Şike soruşturmalarında şikayetçi olduk"

Işık, şike soruşturmaları sürecinde Hakimler ve Savcılar Kuruluna şikayetlerde bulunduklarını anlatarak, "Soruşturmayı başlatan polisler ile hakim ve savcıların iş birliğiyle hareket ettikleri gerekçesiyle şikayetlerimiz oldu. Müvekkilimiz Aziz Yıldırım'ı görmeye Beşiktaş Adliyesi'ne gittiğimizde gazetelerde tutuklanacağı yazıyordu. Daha müvekkile sorular sorulmadan, 'Soruları cevaplamadı.' diye haberler yapıldı." ifadelerini kullandı.

Işık, mahkeme başkanının "Aziz Yıldırım'ı verin, bu soruşturma son bulsun, denildi mi?" sorusu üzerine, "Sorgulanan sporculardan birine 'Aziz Yıldırım'ı verin buradan gidebilirsiniz.' denildiğini biliyoruz. Bunun üzerine 'Gidin bu arkadaşlara söyleyin yasa dolayısıyla böyle bir zorlama olamaz.' dedim. Bizi sinirlendiren şey şuydu: Türkiye'nin saygın kurumlarının aşama aşama bitirildiğini gördüm." diye konuştu.

Aralarında tartışmalar yaşandığı Aziz Yıldırım'ın şike sürecinde yanında olmak istediğini aktaran Işık, şöyle konuştu:

"Aziz Bey sorgulanırken klasörlerde bir şey aranıyordu, hakim bulamıyordu, polis çağırıyordu, polis gelip hemen buluyordu. Bu bir şahsiyet cellatlığıydı. O dosyalardan iddianameler hemen çıkmadı. İddianameler çıkana kadar pazarlıklar yapıldı. Bizim girdiğimiz ayıklanmış dosyaydı. O dosyada iki dosya vardı, biz kamuoyunun bildiği dosyayı takip ettik. Ben sayın Erbakan'ın da Suudi Arabistan kralının da avukatlığını yaptım."

Sanık Mutlu'nun beyanları

Tanık ifadelerinin ardından diyecekleri sorulan sanık Mutlu, cezaevi şartlarında zorlandığını, dava dosyasına hazırlanmadığını belirterek, FETÖ evlerinde kaldığına dair en ufak bir iddia olmadığını söyledi.

Etkin pişmanlıktan faydalanan tanığın da FETÖ ile alakasız bir insan olduğu beyanında bulunduğunu dile getiren Mutlu, yine FETÖ'nün medya organlarına aboneliği olmadığını kaydetti.

Mutlu, avukatlık yapmasını istemeyen bazı insanların adliyeyi kullandıklarını savunarak, şöyle devam etti:

"Benim hakkımda, 'Kendisi avukat olup, soruşturma dosyasında avukatlık yaptığı kişilerin tutuklanmamasını sağladı ve aldığı paraların büyük kısmını FETÖ'ye verdi.' diyorlar. Kabul etmiyorum. 'Kenan'ın (İmirzalıoğlu) narkotik dosyasına baktı.' diyorlar. Kenan İmirzalıoğlu'nun avukatlığını yaptım evet, çünkü ben iyi bir ceza avukatıyım. İmirzalıoğlu'nun dosyasına, kovuşturma aşamasında yani davası açıldıktan sonra baktım. Onun tutuklanmamasında emniyet ilişkilerimi iddia ediyorlar. Soruşturma aşamasında bakmadım, o dönem avukatı Şeref Dede'ydi. Onu azledip beni tuttu. Sol örgütlerin hedefi olmuş bir insanım, terörle teröristle anılacak son adam göster deseler, kendimi gösteririm. DHKP/C'nin açlık eylemlerinde bir kızın eylemine engel olmuş bir insanım. Allah insanı en iddialı olduğu yerden vurur derler, beni buradan vuruyorlar. Bu dosyadan beraat edeceğimi düşünüyorum."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve bazı kurumlardan istenen evrakların beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Cemalettin Mutlu'nun yakalanması ve iddianame

FETÖ'nün avukatlar yapılanmasında yer alan ve "futbolda şike kumpası" davasının firari sanığı avukat Cemalettin Mutlu ile kardeşi Veli Mutlu, 18 Eylül 2021'de Eyüpsultan'daki bir gaybubet evine düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen "Askeri Casusluk, Fuhuş ve Şantaj, Poyrazköy, Amirallere Suikast" gibi kumpas soruşturmalarında yer alan Mutlu Ekizoğlu, Nazmi Ardıç, Tufan Ergüder, Yurt Atayün ve Ömer Köse'nin de aralarında bulunduğu birçok emniyet mensubunun bir dönem avukatlığını yapan Mutlu, aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

"Mosturoğlu'na Aziz Yıldırım aleyhine ifade vermesi için baskı uyguladı"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Mutlu'nun avukatlık yapılanması içerisindeki eylemlerine yer veriliyor.

Mutlu'nun telefon hatlarıyla örgütün mahrem imamlarından avukat Faik Toklucu ve Alaeddin Yüksel Bulut ile irtibatının bulunduğu vurgulanan iddianamede, sanığın ayrıca ByLock kullanıcısı şahıslarla iletişim kaydının tespit edildiği anlatılıyor.

İddianamede, MASAK raporuna göre, Mutlu'ya FETÖ üyelerince bazı ödemeler yapıldığı ve Mutlu'nun da kimi şüpheli şahıslara bir miktar para gönderdiğine yönelik tespitler yer alıyor.

Sanıkla ilgili "futbolda şike kumpası" davasındaki bazı sanıkların beyanlarına yer verilen iddianamede, Mutlu'nun, Aziz Yıldırım'ın tutuklandığı "futbolda şike" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şekip Mosturoğlu ve Ahmet Çelebi gibi kişileri cezaevinde ziyaret ederek tahliye edilecekleri yönünde teşvikle Aziz Yıldırım aleyhine ifade vermeye zorladığı kaydediliyor.

Dönemin Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in başsavcılıkça bilgisine başvurulduğu sırada sanığın da orada olduğu ve bu iş için 25 bin 643 lira aldığı dile getiriliyor.

Cemalettin Mutlu'nun bu şekilde örgütün kurgulayıp yürüttüğü soruşturma dosyasına delil oluşturmaya çalıştığı vurgulanan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.