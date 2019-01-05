Son Dakika Haberleri: Gaybubet Evinde Yakalanan Fetö Şüphelisi Çift Tutuklandı

Gaybubet Evinde Yakalanan Fetö Şüphelisi Çift Tutuklandı

1 saat önce

SAMSUN'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 'gaygubet evinde' dini nikahlı olarak yaşayan Mehmet S. ve Ayşe Gül T. gözaltına alındı.

Gaybubet Evinde Yakalanan Fetö Şüphelisi Çift Tutuklandı, System.String[]
SAMSUN'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda  'gaygubet evinde' dini nikahlı olarak yaşayan Mehmet S. ve Ayşe Gül T. gözaltına alındı. Çift, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 

Samsun'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kaspamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları ve askeri öğrencilerden sorumlu 'bölge talebe mesulü' oldukları iddia edilen Mehmet S. ve dini nikahlı eşi Ayşe Gül T. hakkında, yakalama kararı çıkarıldı. Polis, 'gaygubet evine' düzenlediği baskında çifti gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 5 bin 350 TL bulundu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:44 Kaynak: DHA

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