Gaybubet evine yapılan baskında aranan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaybubet evine yapılan baskında aranan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaybubet evine yapılan baskında aranan 2 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Yenimahalle ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gaybubet olarak adlandırılan hücre evine yapılan baskında firari 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaybubet evine yapılan baskında aranan 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Yenimahalle ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gaybubet olarak adlandırılan hücre evine yapılan baskında firari 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirin aldığı bilgiye göre, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde Yenimahalle'deki bir evde FETÖ'nün 2 firari şüphelisinin gizlendiğini tespit etti.

Söz konusu eve yapılan baskında, A.K ve eşi A.K, gözaltına alındı. A.K'nin ByLock programı kullanıcısı ve örgütün Ankara'da okuyan yabancı öğrencilerinden sorumlu olduğu belirlendi.

Şüphelilerin, 2 yıl önce aralarında Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen'in de bulunduğu 87 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan operasyonun firarileri olduğu öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yenimahalle, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:06 Kaynak: AA
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