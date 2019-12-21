Gaye İnsan Uluslararası Yardım Derneğinden Dağlık Karabağ göçmenlerine yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaye İnsan Uluslararası Yardım Derneğinden Dağlık Karabağ göçmenlerine yardım - Son Dakika

Gaye İnsan Uluslararası Yardım Derneğinden Dağlık Karabağ göçmenlerine yardım

6 saat önce

Gaye İnsan Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Dağlık Karabağ göçmenlerine gıda ve giyim yardımı götürdü.

Gaye İnsan Uluslararası Yardım Derneğinden Dağlık Karabağ göçmenlerine yardım, System.String[]

Gaye İnsan Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Dağlık Karabağ göçmenlerine gıda ve giyim yardımı götürdü.


"Mazlumun olduğu her yerde" sloganıyla çalışmalarını sürdüren dernek, Karabağ'ın Berde, Ağdam ve Ağcadüz bölgelerinde yaşayan Dağlık Karabağ göçmenlerine yapılan yardımları ulaştırdı.


Başta Dağlık Karabağ'da şehit ve gazi olanların aileleri olmak üzere bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden derneğin genel sekreteri Mert Akdemir, "Gidilen her evde insanların öz vatan topraklarına dönme isteği ile Türkiye ve Türk milletine olan sevgilerine şahit olduk. 25 yıl önce Ermeni işgaline uğrayan Karabağ meselesi sadece Azerbaycan'ın değil tüm Türk dünyasının meselesidir." ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ, Karabağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:50 Kaynak: AA
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