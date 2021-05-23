Kendisi gibi oyuncu Deniz Evin ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Gaye Turgut Evin, anne oldu. Çiftin bebekleri dünyaya gözlerini açtı. Bir kız bebekleri olan çift, çocuklarına Eftelya ismini koydu.

Mutluluğunu sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Gaye Turgut Evin, doğumdan bir karesini paylaşarak fotoğrafa şu notu yazdı: "Ailemize güzel kızımız Eftalya katıldı.. Bahtın, ömrün, güzel olsun kızım. Vatana, millete hayırlı bir evlat ol. Ömrün boyunca adaletli, vicdanlı ol... Hüseyin'lerin yanında Yezitler'in karşısında ol..." diye not düştü.