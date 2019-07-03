Gayret Derneğinden Suriye'de çocuk şenliği
57 dakika önce
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla terörden temizlenen bölgelerde çocuklar, Gayret Derneğinin düzenlediği programlarla eğleniyor.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:56 Kaynak: AA
'nin kuzeyinde Fırat
Kalkanı ve Zeytin
Dalı Harekatlarıyla terörden temizlenen bölgelerde çocuklar, Gayret Derneğinin düzenlediği programlarla eğleniyor.
Gayret Derneği, TEİAŞ İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Platformunun desteği ve Kilis
Valiliğinin koordinasyonuyla Afrin
ve Azez
'de çocuk şenlikleri düzenleniyor.
Şişme oyun parkları, Karagöz-Hacivat ve Nasrettin Hoca figürlerinin bulunduğu geniş bir alanda eğlenen çocuklar, Türk gönüllülerin dağıttığı hediye ve şekerlerle mutlu oluyor.
Şenliklerin Cerablus
ve Bab'da da düzenlenmesi planlanıyor.
İstanbul'un göbeğindeki ölüm yolculuğu kamerada
Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da eş zamanlı patlama: 2 ölü, 28 yaralı
Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı Rus uyruklu kadınlar, 9 çocukla sınırda yakalandı
İstismarcılara karşı 'Kız çocuklarımızı koruyucu' önlemler ile 'Reşitlik yaşının 20 olması' önerisi