Son Dakika Haberleri: Gayret Derneğinden Suriye'de çocuk şenliği
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Gayret Derneğinden Suriye'de çocuk şenliği

57 dakika önce

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla terörden temizlenen bölgelerde çocuklar, Gayret Derneğinin düzenlediği programlarla eğleniyor.

Gayret Derneğinden Suriye'de çocuk şenliği, System.String[]
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla terörden temizlenen bölgelerde çocuklar, Gayret Derneğinin düzenlediği programlarla eğleniyor.
Gayret Derneği, TEİAŞ İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Platformunun desteği ve Kilis Valiliğinin koordinasyonuyla Afrin ve Azez'de çocuk şenlikleri düzenleniyor.
Şişme oyun parkları, Karagöz-Hacivat ve Nasrettin Hoca figürlerinin bulunduğu geniş bir alanda eğlenen çocuklar, Türk gönüllülerin dağıttığı hediye ve şekerlerle mutlu oluyor.
Şenliklerin Cerablus ve Bab'da da düzenlenmesi planlanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:56 Kaynak: AA
Suriye, Fırat, Güncel
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