Son Dakika Haberleri: Gayret Derneğinden Suriye'de çocuk şenliği
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Gayret Derneğinden Suriye'de çocuk şenliği

1 saat önce

- Şişme oyun parklarının olduğu alanda eğlenen çocuklar Çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır verilmesi Esma ile röportaj İman Muhammed ile röportaj Çocuklara yüz boyama etkinliği yapılması Dans eden ve şarkı söyleyen çocuklar Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı...

- Şişme oyun parklarının olduğu alanda eğlenen çocuklar
Çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır verilmesi
Esma ile röportaj
İman Muhammed ile röportaj
Çocuklara yüz boyama etkinliği yapılması
Dans eden ve şarkı söyleyen çocuklar Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla terörden temizlenen bölgelerde çocuklar, Gayret Derneğinin düzenlediği programlarla eğleniyor.
Gayret Derneği, TEİAŞ İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Platformunun desteği ve Kilis Valiliğinin koordinasyonuyla Afrin ve Azez'de çocuk şenlikleri düzenleniyor.
Programa katılan Suriyeli Esma " Oyun parkına geldik. Önce patlamış mısır ve pamuk şeker yiyeceğiz sonra şenliğe katılacağız." dedi.
Programa katılan diğer bir çocuk İman Muhammed ise şenliğe katılmak ve oyuncaklarla oynamak için geldiklerini belirterek "Bütün dünyadaki çocukların mutlu olmasını istiyorum ve Türkiye'ye teşekkür ediyorum." dedi.
Şişme oyun parkları, Karagöz-Hacivat ve Nasrettin Hoca figürlerinin bulunduğu geniş bir alanda eğlenen çocuklar, Türk gönüllülerin dağıttığı hediye ve şekerlerle mutlu oluyor.
Şenliklerin Cerablus ve Bab'da da düzenlenmesi planlanıyor.
Gayret Derneğinden Suriye'de çocuk şenliği
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:13 Kaynak: AA
Suriye, Güncel
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