Gayrettepe'de drone destekli yaya geçidi denetimi - Son Dakika

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Gayrettepe'de drone destekli yaya geçidi denetimi

Avukat olduğunu iddia eden bir kişi drone görüntülerini izlemek istedi

İlk önce drone görüntülerini izlemek istedi sonra vazgeçip gitti

İSTANBUL - Gayrettepe'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri tarafından destekli yaya geçidi denetimi gerçekleştirildi. Denetimde yayaya yol vermediği için ceza kesilen ve avukat olduğunu iddia eden bir kişi done görüntülerini izlemek istedi.

Şişli Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi üzerinde saat 14.00-16.00 arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri tarafından yaya geçidinde yayalara öncelik verilmesine yönelik denetim gerçekleştirildi. Araçlar drone ile izlenirken, yayalara yol vermeyen sürücüler denetim noktasında durduruldu. Durdurulan bir kadın sürücünün görüntüleri görmek istemesinin ardından bir diğer sürücü de diyaloğa dahil olarak avukat olduğunu iddia etti. Görüntüleri görmek istediğini belirten şahıs görevlilere "benim aracımdan bile inmemem gerek" diyerek karşılık verdi.

Avukat olduğunu iddia ederek görüntüleri izlemek istedi

Denetimi gerçekleştiren polis memurunun, avukat olduğunu iddia eden sürücüye denetim esnasında anlık gerçekleştirilen kontrollerin kayıtlarının tutulduğunu ve görmek istediğinde gösterebileceğini belirtmesinin ardından sürücü, ilginç bir şekilde ısrarından vazgeçip aracına yöneldi. Görmek istediğini söylediği görüntüler kendisine ulaştırıldığında ise aracına binip denetim noktasından uzaklaştı.

Gerçekleştirilen denetimde yayalara yol vermediği gerekçesiyle durdurulan sürücülere 652 TL ceza kesildi.