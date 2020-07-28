Gayrettepe'de trafo patlamasına ilişkin emniyetten açıklama - Son Dakika

GAYRETTEPE'de bir binanın girişindeki trafoda patlama sonrası yangın çıktı.

Olay Şişli Gayrettepe'de bulunan bir iş merkezinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Bir binanın girişinde bulunan trafoda patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Binadakiler tahliye edilirken yangında kısa sürede söndürüldü. Çalışmalar devam ederken, emniyetten patlamaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "28.07.2020 tarihi saat 14.05 sıralarında İlimiz Şişli ilçesi Esentepe Mahallesindeki bir iş merkezinin dış kısmında trafo patlaması meydana gelmiş, olay esnasında bina içerisinde yaklaşık 30 kişi olduğu, 110 ve 112 unsurlarınca gerekli müdahalenin yapıldığı, dumandan etkilenen ve yaralanan şahsın bulunmadığı anlaşılmıştır. Konu ile ilgili duman tahliyesi ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. " denildi.